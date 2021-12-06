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Medya WhatsApp'tan iki yeni seçenek daha! Artık 3 ay sonra da silinebilecek
Medya

WhatsApp'tan iki yeni seçenek daha! Artık 3 ay sonra da silinebilecek

Mesajlaşma platformu WhatsApp, geçen yıl açtığı kaybolan mesajlar özelliğine iki seçenek daha ekliyor. Daha önce sadece 7 gün olan özelliğe WhatsApp, yeni güncellemeyle 24 saat veya 90 gün özelliğini de getirecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:45:00 -
WhatsApp'tan iki yeni seçenek daha! Artık 3 ay sonra da silinebilecek

WhatsApp, kullanıcılarının merakla beklediği haberi verdi. Şirket, geçen yıl kullanıma açtığı kaybolan mesajlar özelliğine iki seçenek daha getireceğini açıkladı.

WhatsApp, geçen sene mesajların belli bir süre sonra silinmesini sağlayan seçilebilir bir özelliği kullanıma sunmuştu. Ancak bu özellikte zaman için bir seçenek bulunmuyordu. Ancak yakın zamanda yayınlanan sızıntı bir rapor, bu özelliği daha seçenekli bir hale getirecek bir güncellemeyi müjdelemişti. Daha da yakın zamanda ise WhatsApp, bu yeniliği bizzat duyurdu.

Kısa süre içinde erişebileceğimiz bu güncellemeyle birlikte mesajların kaybolması için belirlediğimiz süre seçenekleri, birden üçe çıkacak. Bu, tek görüntüleme hakkı veren fotoğraflar gibi özelliklerle birlikte WhatsApp'ın SMS gibi servislerden iyice ayrılmasını sağlayacak.

24 saat ve 3 ay sonra da silinebilecek

Geçtiğimiz sene kullanıma açılan kaybolan mesajlar özelliği, açıldığı takdirde bir sohbetteki mesajların atıldıktan 7 gün sonra kaybolmasını sağlıyordu. Ancak bu işlem daha kısa ya da daha uzun bir süreyle gerçekleştirilemiyordu. Sonunda WhatsApp, insanların farklı zaman aralıklarında bu özelliği kullanmak isteyebileceğini fark ederek yapacağı yeniliği duyurdu.

Muhtemelen bir sonraki güncellemeyle birlikte artık WhatsApp'ta kaybolan mesajlar için 90 gün ve 24 saat seçenekleri de kullanılabilecek. Bu özellik, yine eskisi gibi teke tek sohbetlerde kullanılacak ve her sohbet için bunu otomatik olarak açma gibi bir seçenek mevcut değil. Yani örneğin mesajların 24 saatte silinmesini istediğinizde bunu bir kişinin sohbet ekranına girerek seçeceksiniz. Attığınız her türlü mesaj ve medya içeriği, atıldığı zamandan 24 saat sonra Snapchat misali silinecek.

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