Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

Siyonizmin uşaklığını yapan ABD’li Büyükelçi Mike Huckabee, katıldığı bir programda Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeyi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a konuşan Huckabee, "Büyük İsrail" hayalleri kuran Siyonist çetenin sözcülüğünü yaparak haddini aşan ifadeler kullandı.

"Hepsini alsalardı iyi olurdu" küstahlığı!

Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar uzanan bölgede İsrail’in sözde "dini hakkı" olduğunu iddia eden Huckabee, Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarını da içine alan harita üzerinden açıkça işgal çağrısı yaptı. Gazetecinin, "Bu tüm Ortadoğu’yu almak anlamına geliyor" uyarısına pişkinlikle cevap veren ABD’li elçi, "Hepsini alsalardı iyi olurdu, çünkü Tanrı onu onlara verdi" diyerek sapkın bir inançla işgalciliği meşrulaştırmaya çalıştı.

Bebek katliamına "Teolojik" kılıf

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı ve çocuk katliamlarını savunacak kadar gözü dönen Huckabee, Carlson’ın çocuk ölümlerine dair sorularına da vicdanları yaralayan cevaplar verdi. Katil sürüsünün bir günde tüm çocukları öldürebileceğini ama "yapmadığını" iddia ederek merhamet pazarlamaya kalkan bu soytarı, 14 yaşındaki çocukların öldürülmesini ise meşru gördüğünü açıkça ilan etti.

Siyonist casusların hamisi

Röportajda İsrail adına casusluk yaptığı tescillenen Jonathan Pollard ile olan gizli görüşmeleri de sorulan Huckabee, casuslarla olan yakınlığını inkar etmedi. ABD’nin çıkarlarını değil, tamamen İsrail’in güvenliğini merkeze alan bu zatın, Türkiye’nin güney sınırlarını da kapsayan "vadedilmiş topraklar" safsatasına sarılması, bölgedeki asıl tehdidin kim olduğunu bir kez daha tescilledi.

Bu topraklar size dar gelir!

Tevrat ve İncil’e atıfta bulunarak topraklarımızı Siyonistlere peşkeş çekmeye yeltenen Huckabee’ye hatırlatıyoruz: Fırat’ın kenarında otlayan koyunun bile hakkını savunan bir devletin ve milletin toprakları, sizin o kirli haritalarınıza sığmaz. ABD ve İsrail ortaklığında yürütülen bu "teolojik işgal" planları, aziz milletimizin sinesine çarpıp yok olmaya mahkumdur. Kes sesini soytarı; Anadolu’da sizin o kirli hayallerinize geçit yok!