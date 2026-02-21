İşte ünlü alimin dilinden hiç düşmeyen o gıda deposu... İbn-i Sina'nın mucize bitkisi ortaya çıktı!

  • İSTANBUL
İbn-i Sina'nın ısrarla yıllar öncesinden tüm insanlığa şiddetle önerdiği o besin ortaya çıktı.

Ege Bölgesi'nin önde gelen doğal lezzetlerinden biri olan ve halk arasında 'dalgan' olarak bilinen ısırgan otu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İnsan vücuduna değdiği bölgede kızarıklığa yol açan ve can acıtan ısırgan otu semt pazarlarında yok satarken vatandaşlar, "toplarken can yakıyor, yerken damak çatlatıyor" yorumunda bulunuyor. Peki, İbn-i Sina'nın şifalı bitkisi ısırgan otu ısırgan otu nelere iyi geliyor? İşte ısırgan otunun faydaları ve zararları neler?

Ege Bölgesi'nin vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olan ısırgan otu, hem sağlığa faydaları hem de eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. İbn-i Sina 1000 yıl önce işaret etti.

Yapraklarına dokunulduğunda kaşıntı yapan fakat tüketildiğinde içeriğindeki enzimler, mineraller ve vitaminlerden dolayı pek çok ilaçta da kullanılarak fayda sağlayan bu şifalı bitki her tür toprakta yetişiyor.

Vücudu toksinlerden arındıran ısırgan otu aynı zamanda eklem ağrılarına iyi gelir, vücuttaki iltihabı azaltır, idrar söktürür, kanın temizlenmesini sağlayarak anemi tedavisinde işe yarar ve C vitamini bakımından zengin bir antioksidan olarak biliniyor.

Özellikle kırsal mahallelerde kendiliğinden yetişen ve börekten köfteye pek çok farklı şekilde tüketilen ısırgan otu, Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bağışıklığı güçlendirir Isırgan otunun içinde C vitamini yer alır. Bu C vitamini ısırgan otuna antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler katar. Bu sayede de ısırgan otu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Eklem ağrılarına iyi gelir Isırgan otu ağrı kesici bir besindir. Isırgan otunun bu özelliği kalsiyum ve potasyum içeriğinden gelir. Bu sayede eklem ağrılarına iyi gelen bir besin olarak ifade edilir.

Vücuttan toksinleri atar ve iltihabı azaltır Antibakteriyel bir besin olan ısırgan otunun vücuttan toksinleri atma ve iltihabı azaltma özelliği bulunur.

Böbrek taşı ve kum oluşumunu engeller İdrar söktürücü özelliği olan diüretik bir besin olan ısırgan otu aynı zamanda böbreklere de iyi gelerek böbrek taşı ve kum oluşumunu engelleyebilen bir besin olarak karşımıza çıkar.

Kırmızı kan hücresi oluşumunu hızlandırarak kansızlığı önler Kırmızı kan hücresinin sağlıklı bir şekilde üretilmesi kansızlığın önüne geçen bir durumdur. Isırgan otu da düzenli tüketildiği takdirde kırmızı kan hücresi oluşumunu hızlandırarak kansızlığı önler.

Akne oluşumunu en aza indirir A ve C vitamini bakımından zenginlik içeren ısırgan otu ciltteki akne ve sivilcelerin oluşumunu en aza indirerek daha sağlıklı bir cilt görünümü kazandırır.

Kalp ve damar hastalıklarını riskini azaltır. Diş eti kanamaları, iltihap ve ağız kokusunun önler.

Isırgan otu, gut hastalığının tedavisinde de oldukça etkilidir. Emzirme döneminde annelerin sütünü artırmaya yardımcı olan bu ot saç dökülmesini de engeller.

Astım, saman nezlesi gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletir. İshal ve mide bulantısına iyi gelen ot, aynı zamanda kireçlenmeyi, romatizmayı ve eklem ağrılarını da büyük ölçüde azaltır

Isırgan otu, bitkinin yakıcı tüyleri cilt ile temas ettiğinde ilk olarak yanma ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyon yaratabildiği gibi ciltte döküntü, terleme, kusma, ishal ya da mide ağrısına sebebiyet verebilir. Öte yandan ısırgan otunun regl döngüsünü değiştirme riski de bulunur. Bu neden ısırgan otunu tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş alınız.

