İşte ünlü alimin dilinden hiç düşmeyen o gıda deposu... İbn-i Sina'nın mucize bitkisi ortaya çıktı!

Isırgan otu, bitkinin yakıcı tüyleri cilt ile temas ettiğinde ilk olarak yanma ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyon yaratabildiği gibi ciltte döküntü, terleme, kusma, ishal ya da mide ağrısına sebebiyet verebilir. Öte yandan ısırgan otunun regl döngüsünü değiştirme riski de bulunur. Bu neden ısırgan otunu tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş alınız.