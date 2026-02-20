  • İSTANBUL
Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 19 Şubat’ta bir panelvan sürücüsünün seyir halindeyken başka bir sürücüyle trafikte tartıştığı ve araca çarparak kazaya neden olduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücü H.H.Ç'yi gözaltına aldı.

 

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun “hızına uygun şeritte gitmemek”, “tehlikeli şerit değiştirmek” ve “saygısızca araç kullanmak” hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareket etmesini ve geçişini engellemek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kendisine çarpan panelvan sürücüsüyle tartışan Ö.C.D’ye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

