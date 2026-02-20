  • İSTANBUL
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi, ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat’ta ifadeye çağırılmıştı. Denizli ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Denizli Ailesi daha önce de darp iddiasıyla açılan dava kapsamında gündeme gelmişti.

 

Lal Denizli’nin babası teknik direktör Mustafa Denizli, para tartışması nedeniyle kayınbiraderi tarafından darp edildiğini belirterek dava açmış, dava uzun süre gündemi meşgul ederken, kayınbirader Heja Elçi beraat etmişti.

Heja Elçi, Denizli’nin itirazı üzerine kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

