  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapı gibi isim gelecekti oysa ki... O teklifi ortaya çıktı! Meğer transfer bu yüzden gerçekleşmemiş Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama... Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler Kızılay’dan Mazlum Coğrafyalara Umut Köprüsü: Yardıma Hazırız Ama Kapılar Hızımıza Yetişemiyor... Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak! İşte ünlü alimin dilinden hiç düşmeyen o gıda deposu... İbn-i Sina'nın mucize bitkisi ortaya çıktı! 'Başımıza talih kuşu kondu' desek yeridir! Rusya büyük gelişmeyi duyurdu: Türkiye Çin'i geride bıraktı Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular... Küçük çocuğa köpek sürüsü saldırdı! Adıyaman'da kan donduran görüntüler: Bu kaçıncı vaka, bu kaçıncı feryat? Fetih sonrası yükselen ilk büyük eser! Fatih Camisi asırlardır ayakta
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Japon otomotiv devi Honda ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdular...

#1
Foto - Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Honda, üretim hatası nedeniyle Avrupa genelinde yüz binlerce Civic modelini geri çağırma kararı aldı. Tekerlek somunlarının yeterince sıkılmamış olabileceği belirtilirken, sürüş sırasında tekerleklerin gevşeyerek ayrılabileceği uyarısı yapıldı.

#2
Foto - Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Otomotiv dünyasında dikkat çeken bir güvenlik gelişmesi yaşandı. Japon otomotiv devi Honda, üretim kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle Civic modelleri için geniş çaplı geri çağırma süreci başlattı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına giren bildirimde, bazı araçlarda tekerlek bağlantı sistemine ilişkin ciddi bir risk tespit edildiği belirtildi.

#3
Foto - Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Yetkililer, sorunun sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebileceğine ve kazalara yol açabileceğine dikkat çekti. Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi.

#4
Foto - Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi. Uzmanlara göre bu durum şu tehlikeleri doğurabilir: -Araç hareket halindeyken somunların gevşemesi -Tekerleğin araçtan ayrılması -Yüksek hızda kontrol kaybı -Trafik kazası ve yaralanma riski Açıklamada ayrıca söz konusu durumun Avrupa Birliği’nin motorlu araç güvenliği ve piyasa gözetimi düzenlemelerine uygun olmadığı vurgulandı.

#5
Foto - Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

GERİ ÇAĞIRMA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR? Geri çağırma süreci Avrupa genelinde uygulanıyor. Riskten etkilendiği açıklanan ülkeler şunlar: Almanya Fransa Portekiz İsveç Slovakya İngiltere

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama
Gündem

Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama

Tunceli Valiliği, Toratlı köyündeki toprak hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyela..
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35..
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Gündem

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağzındaki baklayı çıkardı. Bebek katili İsrail’in hamiliğine soyunan sözde diplomat, Nil’den Fırat..
Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı
Gündem

Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı

İETT otobüsünde bir yolcuyu 'savcıyım' diyerek tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı olmadığı tespit edilen şahsın adalet ..
Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!
Dünya

Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftalık askeri faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23