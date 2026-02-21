Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...

Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi. Uzmanlara göre bu durum şu tehlikeleri doğurabilir: -Araç hareket halindeyken somunların gevşemesi -Tekerleğin araçtan ayrılması -Yüksek hızda kontrol kaybı -Trafik kazası ve yaralanma riski Açıklamada ayrıca söz konusu durumun Avrupa Birliği’nin motorlu araç güvenliği ve piyasa gözetimi düzenlemelerine uygun olmadığı vurgulandı.