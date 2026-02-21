Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular...
Japon otomotiv devi Honda ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdular...
Japon otomotiv devi Honda ile ilgili büyük gelişmeyi duyurdular...
Honda, üretim hatası nedeniyle Avrupa genelinde yüz binlerce Civic modelini geri çağırma kararı aldı. Tekerlek somunlarının yeterince sıkılmamış olabileceği belirtilirken, sürüş sırasında tekerleklerin gevşeyerek ayrılabileceği uyarısı yapıldı.
Otomotiv dünyasında dikkat çeken bir güvenlik gelişmesi yaşandı. Japon otomotiv devi Honda, üretim kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle Civic modelleri için geniş çaplı geri çağırma süreci başlattı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına giren bildirimde, bazı araçlarda tekerlek bağlantı sistemine ilişkin ciddi bir risk tespit edildiği belirtildi.
Yetkililer, sorunun sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebileceğine ve kazalara yol açabileceğine dikkat çekti. Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi.
Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde bu riskin ortaya çıktığı ifade edildi. Uzmanlara göre bu durum şu tehlikeleri doğurabilir: -Araç hareket halindeyken somunların gevşemesi -Tekerleğin araçtan ayrılması -Yüksek hızda kontrol kaybı -Trafik kazası ve yaralanma riski Açıklamada ayrıca söz konusu durumun Avrupa Birliği’nin motorlu araç güvenliği ve piyasa gözetimi düzenlemelerine uygun olmadığı vurgulandı.
GERİ ÇAĞIRMA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR? Geri çağırma süreci Avrupa genelinde uygulanıyor. Riskten etkilendiği açıklanan ülkeler şunlar: Almanya Fransa Portekiz İsveç Slovakya İngiltere
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23