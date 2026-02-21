  • İSTANBUL
Osimhen Avrupa'yı titretti! Juventus'u sahadan sildi, süratiyle rekor kırdı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa futboluna damga vurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Juventus'u 5-2 mağlup ettiği son 16 play-off turu ilk maçında sahne alan Nijeryalı golcü, hızıyla rakiplerini geride bıraktı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 36.1 km hız ile haftanın en hızlı oyuncuları arasında 1. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, gösterdiği performansla sadece Süper Lig'e değil, Avrupa'ya da damga vuruyor.

Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yendiği maçta sahanın en iyilerinden biriydi.

Attığı goller ve hırslı futboluyla dikkatleri üzerine çeken yıldız golcü, son olarak başka bir saha içi istatistikle gündemde.

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Juventus'u ağırladığı maçta sahada basmadık yer bırakmayan Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın enleri arasına girdi.

 

DEVLER LİGİ'NDE HAFTANIN EN HIZLI OYUNCUSU OLDU

Buna göre Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu haftasında 36.1 km hız ile 'en hızlı oyuncu' seçildi.

Osimhen'i 35.7 km ile PSG'nin genç yıldızı Bradley Barcola takip etti.

Üçüncü sırayı ise Borussia Dortmund'dan 34.9 km hızla Maximilian Beier alırken, 4. sırada Newcastle United'dan 34.5 km hızla Anthony Elanga geldi.

İşte o çarpıcı istatistik...

GOL KRALLIĞINDA 4. SIRADA

Öte yandan Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sında rakip fileleri havalandıran isim oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 6 golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında da 4'üncü sırada yer alıyor.

27 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

 

