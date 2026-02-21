Batı'da Ramazan coşkusu, Noel’i ışıl ışıl kutlayan Türk AVM’lerde ramazan sessizliği

"Londra’da var, bizde yok!"

Avrupa’nın göbeğindeki şehirlerde Müslümanların yaşadığı bölgelerin Ramazan ruhuyla donatıldığını hatırlatan konuşmacı,

Türkiye'deki AVM’lerin bu iklimden uzak kalmasının bir "tesadüf" olmadığını vurguladı. Batı’da dahi görülen bu coşkunun Müslüman Türkiye’nin ticaret merkezlerinde esamesinin okunmaması, toplumsal hafızaya yönelik bir operasyon olarak değerlendirildi.

"Kimin esirisiniz?"

Konuşmasında AVM yönetimlerine ve bu duruma sessiz kalanlara hitap eden vatandaş, şu sert soruları yöneltti:

"Siz kimin eserisiniz, kimin esirisiniz?"

"Burası neresi?"

Türkiye’nin kendi değerlerine yabancılaşmasını eleştiren hanımefendi, bu durumu kendi kültürüne düşmanlık edenlerin peşinden gitmek olarak niteleyerek, yaşanan manevi kopuşun vahametini gözler önüne serdi.