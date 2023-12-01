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Teknoloji WhatsApp'tan çok konuşulacak 'gizlilik' ayarı!
Teknoloji

WhatsApp'tan çok konuşulacak 'gizlilik' ayarı!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 01:44:00 - 2023-12-01 01:48:16
WhatsApp'tan çok konuşulacak 'gizlilik' ayarı!

WhatsApp cep telefonu kullanıcılarının mesajlarını başkalarından gizlemek için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kilitli Sohbetler" özelliğiyle birlikte kullanıcıların belirledikleri gizli kodlar sayesinde sohbetlerini kilitlemelerine ve başka kullanıcılar tarafından gizlice okunmasını engellemelerine olanak tanınacağı belirtildi.

Meta tarafından sağlanan bu özellikte gizli kodu harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emoji kullanarak sınıflandırabileceksiniz.

Kilitli bir sohbet olduğu da görünmeyecek!

Bu özellik telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.

WhatsApp ayrıca kilitli sohbetlerinizin istediğiniz zaman sohbet listenizde görünmesini seçebileceğinizi de belirtiyor.

Meta bugünden itibaren gizli kodları kullanıma sundu.
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Yapılan açıklamada, yeni özelliğin önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanılması için çalışıldığı ifade edildi.

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