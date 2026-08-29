Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

Buna göre Wali Petrol Limited Şirketi’ne, yüz ölçümleri 14 bin 862 hektar ve 14 bin 861 hektar olan iki ayrı saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Ruhsat verilen sahaların toplam yüz ölçümü ise yaklaşık 29 bin 723 hektara ulaşıyor. Şirket, ruhsat süresi boyunca söz konusu alanlarda petrol potansiyelinin belirlenmesine yönelik arama ve saha çalışmalarını yürütebilecek.