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Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz araması sürerken Erzincan'da önemli bir gelişme yaşandı. Bakanlık Wali Petrol'e onay verdi.

#1
Foto - Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Erzincan’daki iki ayrı saha için Wali Petrol Limited Şirketi’ne petrol arama ruhsatı verdi.

#2
Foto - Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

MAPEG’in petrol hakkına ilişkin kararı, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla birlikte şirketin Erzincan il sınırları içerisinde belirlenen alanlarda petrol arama faaliyetlerinde bulunmasının önü açıldı.

#3
Foto - Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

Buna göre Wali Petrol Limited Şirketi’ne, yüz ölçümleri 14 bin 862 hektar ve 14 bin 861 hektar olan iki ayrı saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Ruhsat verilen sahaların toplam yüz ölçümü ise yaklaşık 29 bin 723 hektara ulaşıyor. Şirket, ruhsat süresi boyunca söz konusu alanlarda petrol potansiyelinin belirlenmesine yönelik arama ve saha çalışmalarını yürütebilecek.

#4
Foto - Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

Karar kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların, Erzincan’daki olası petrol rezervlerinin ortaya çıkarılması ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem taşıması bekleniyor.

#5
Foto - Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı

MAPEG tarafından verilen ruhsat, doğrudan petrol üretimi anlamına gelmezken, şirketin belirlenen sahalarda petrol arama faaliyetleri gerçekleştirmesine imkan sağlıyor.

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