WhatsApp'ta yenilik! Sonsuz özelliği geldi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi.

WhatsApp, sohbetler için bulunan sessize alma özelliğine çoğu kullanıcının iple çektiği yeni bir seçeneği ekledi.

"Sonsuza kadar" seçeneği getirildi

Webtekno'da yer alan habere göre; daha önce sekiz saat, bir hafta ve bir yıla kadar sessize alma seçeneği bulunan WhatsApp'ta yeni güncelleme ile birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.

Özellik 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi

Söz konusu özellik, WhatsApp'ın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi.