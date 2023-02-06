Whatsapp'ta yeni özellik! Son güncellemesi deprem etkisi yaptı, olay oldu! Bu yeniliği milyonlarca insan reddetti

Milyonlarca insanın haberleşme ve mesajlaşma uygulaması olarak tercih ettiği WhatsApp uygulamasından yine kimsenin istemeyeceği bir güncelleme haberi geldi. Peki WhatsApp yeni güncelleme içeriğinde neler var? Güncellemeyi neden kimse istemiyor? Tüm detaylar...

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİ

WhatsApp yeni güncelleme içeriğinde özellikle durum paylaşma özelliği yer alıyor. Yeni güncellemeye göre artık yalnızca yazı paylaşmak isteyen insanlar için farklı yazı stilleri ve fontları sunulacak.

Aynı zamanda bu güncellemeyle birlikte yazılan yazıları sağa ve sola yatırmak mümkün olacak. WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre bu güncellemede daha çok çizim aracına ağırlık verilecek. Aynı zamanda WhatsApp yeni güncellemeyle birlikte farklı telefonlarda çekilen fotoğrafların kalitesi ile ilgili de bir çalışma olarak artık insanların birbirlerine attıkları fotoğraflar telefon hangi marka olursa olsun aynı kalitede görüntülenebilecek.

Son zamanlarda sık sık güncelleme alan uygulama kullanıcıların gizliliği kapsamında önemli adımlar atarken gizlenmenin çok kolay olduğu bir döneme girildi.

WhatsApp'ta yeni gelen özellikler ile birlikte tamamen görünmez olmak mümkün. WhatsApp'ta görünmez olmanın ilk adımları ise kullanıcı adı eklemek yerine farklı bir isim eklemekten geçiyor. Bu işlemi ise ayarlar bölümüne giderek profil butonu üzerinden kullanıcı adınızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı adı kullanmak istemiyorsanız boş bırakılan kısma emoji veya klavye simgeleri de koyabilirsiniz. Bu şekilde kimliğinizi gizlemek adına büyük bir adım atarken farklı yöntemlerin de yer aldığı biliniyor.

WhatsApp görünmez kullanıcı adı nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcı adınızı hala kaldıramadıysanız aşağıda yer alan bilgileri takip ediniz.

İlk olarak profil düzenleme butonuna basın.

WhatsApp kullanıcı adının bulunduğu bölümü -> (ok) simgesi ekleyin

İşlemler üzerine sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın.

Bu yöntem ile birlikte isminiz tamamen gizli hale gelir.

WhatsApp çevrim içi kapatma özelliği!

WhatsApp uygulamasına gelen son özellikler ile birlikte yukarda yapacağınız işlemler tamamen görünmez olmanızı sağlayabilir. WhatsApp uygulamasında yer alan çevrim içi özelliği ve diğer gizlilik özelliklerinizi kapatmanız ile birlikte tamamen gizli olmanız sağlanabilir.

WhatsApp uygulamasına ilerleyen zamanlarda daha fazla gizlilik özelliğinin ekleneceği iddiaları da yer alıyor. WhatsApp'ta çevrim içi özelliğini WhatsApp/Ayarlar/Gizlilik/Son görülme ve çevrim içi butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz. Gizlilik bölmesinde yer alan diğer seçenekleri de gözden geçirebilirsiniz. İstediğiniz gizlilik için butonlara tıklamanız yeterli olacaktır.