Whatsapp'ta yeni gelişme! 'Artık kişiler rahatlıkla eklenip, düzenlenebilecek'

Whatsapp’taki yeniliklerle ilgili paylaşımlar yapan WABetaInfo’ya göre kullanıcılar, uygulama içinde rehberine yeni kişi ekleyip, düzenleyebilecek.

Normalde uygulamada birini eklemek isteyince rehber açılıyor, ancak bu yenilikle birlikte rehbere geçiş yapmadan her şey uygulama içinden halledilebilecek. Yeni özellik Android beta sürümünde test ediliyor. Kişi ekleme özelliğinin ne zaman çıkacağı belli değil.

Diğer yandan uygulamanın Android sürümünde tasarım değişikliği de olacak. WABetaInfo’ya göre Android uygulamasında iPhone’daki gibi alt gezinme çubuğu olacak. Böylelikle Sohbetler, Topluluklar, Aramalar, Durum gibi sekmelere erişmek daha kolay olacak. Kamera, Ayarlar, Aratma simgeleri ise ekranın sağ üst köşesinde kalmaya devam edecek.

Bu yenilik iPhone ve Android telefonlar arasında daha tutarlı WhatsApp deneyimi sunacak gözüküyor. WABetaInfo, bu tasarım değişikliğinin gelecekte kullanıma sunulacağını söylüyor. Şu anda beta test kullanıcıları için de mevcut değil. Geliştiriciler şirket içinde kapalı test gerçekleştirdikten sonra beta kullanıcıları için yayınlayacaktır.

WhatsApp’ta yeni özellikler bazen beta testinde sınırlı kalabiliyor, süresiz ertelenebiliyor veya birkaç sürüm sonra kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu durum hatalara ve özellikten alınan performansa bağlı. Mesela sesli mesajların yazıya çevirilmesi buna bir örnek. Normalde bu özellik 2021’in Eylül ayında beta sürümünde test edilmiş ve sonra ortadan yok olmuştu. Fakat özellik geçtiğimiz haftalar içinde bir kere daha beta testine dahil edilmişti.

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