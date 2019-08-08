Whatsapp'ta mesajları değiştirebilen güvenlik açığı

İSTANBUL (AA) - Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.

Kaspersky'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, WhatsApp'nin dünyanın en popüler anlık mesajlaşma programı olduğunu anımsatarak, uygulamada bulunan güvenlik açıklarının grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu ifade etti.

- "Kullanıcılar grup sohbetlerinde çok dikkatli olmalı"

WhatsApp'taki güvenlik açıklarının tehlike arz etse de programı kullanmayı bırakacak bir gelişme olmadığını, her yazılım türünde bu tarz açıkların görülebileceğini belirten Chebyshev, şunları kaydetti:

"Kullanıcılar grup sohbetlerinde kullanıcılar çok dikkatli olmalıdırlar. Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe oluşursa, yazarın kimliğini doğrulayın. WhatsApp güncellemelerinin ne zaman yayınlanacağına ve güvenli kalmak için hemen yeni sürümleri indirdiğine dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz."

- Kimlik bilgileri ve mesaj içeriği değiştirilebiliyor

Uzmanlar, WhatsApp'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildiğini ve bu açıkların sadece grup yazışmalarında kullanılan "alıntı" özelliğini etkilediğini savunuyor.

Tespit edilen güvenlik açıkları kullanarak, grup yazışmalarında "alıntı" özelliğini kullanan kullanıcıların, kimlik bilgileri ve mesaj içeriklerinin hackerlar tarafından değiştirilebileceği ileri sürülüyor.