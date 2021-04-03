WhatsApp'ta Çevrimiçi görünme nasıl kapatılır? WhatsApp’ta çevrimiçi görünüm nasıl gizlenir?

WhatsApp'ın çevrimiçi, mavi tik özellikleri bazı kullanıcılar tarafından çok yararlı ve faydalı bulunsa da bazıları da bu bilgilerini korumak istiyor. WhatsApp’ta mesajlaşırken çevrimiçi olmadan yazmak için ne yapılmalı?

WhatsApp'ta Çevrimiçi görünme nasıl kapatılır?

WhatsApp'ta çevrimiçi görülme durumu bazı vatandaşlar tarafından tercih edilmiyor. Bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı olduğunu gösterir. Bu durum kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmez. Çevrimdışı görülme durumunuzu telefonların ayarlar kısmından yapabilirsiniz. İşte bunun için yapmanız gerekenler...

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla kullandığı Whatsapp, dünyanın en popüler mesajlaşma ağıdır. İnternet bağlantısıyla rehberinizdeki kişilerle sınırsız konuşabildiğiniz uygulamada birçok özellik ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de WhatsApp çevrimiçi gizleme uygulamasıdır. WhatsApp çevrimiçi gizlemek için ayarlar menüsüne girmeniz gerekir.

Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz.

Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir.

Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz.

Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.