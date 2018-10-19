THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

WhatsApp'ta büyük değişim! Artık kullanabilirsiniz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm konuşma kayıtlarıyla ilgili önemli bir değişime gidiyor. WhatsApp'ta artık kullanıcılar 'Tatil Modu' seçeneğini kullanabilecek.

19 Ekim 2018 Cuma 23:13
WhatsApp'ta büyük değişim! Artık kullanabilirsiniz

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda. Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.

Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarak arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor.

WhatsApp'ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek.

Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:13
  1. WhatsApp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat çeken araştırma! İstanbul dünyada birinci sırada
    1. Dikkat çeken araştırma! İstanbul..
    2. Fatih Terim: Hayat devam ediyor
    3. Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!
    4. Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş..
    5. Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de..
    6. İtalya ve Fransa arasında kriz!
    7. 'Videomu çeker misin?' dedi, aracını..
    8. Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
    9. WhatsApp'ta büyük değişim! Artık..
    10. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    11. Bebeklerde kabızlık sorunu nasıl geçer?
    12. Alman şirketten Suudi Arabistan kararı!
    13. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan örnek..
    14. İşte diyabet dostu besinler
    15. Diyanet'ten Cemevi ziyareti
    16. Büyük dram! Halk yaprak yiyerek..
    17. Enginarın inanılmaz faydaları
    18. Cuma namazı için çıktı! Ahırda ölü..
    19. Çifte Minareli Medrese'de geçitler..
    20. Eski başkanı Türkiye'yi hedef..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı