WhatsApp'ta 'Adidas' virüsü tehlikesi! Eğer bunu yaptıysanız...

En çok kullanılan ve son zamanların tartışılan programı WhatsApp'taki Adidas virüsü sosyal medyanın gündeminde. WhatsApp'tan kullanıcılara gönderilen "Adidas 8 Mart Kadınlar Günü Hediyesi" mesajının çevrimiçi bir dolandırıcılık yöntemi olduğu ortaya çıktı.

Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda "Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!" başlıklı bir mesaj dolaşıyor.

Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender'ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen "adidasshoe(nokta)buzz" linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.

Mesaja tıkladığınızda...

Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor.

Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.

Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcılara şu 4 uyarıyı yaptı:

1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3- Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

4- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

WhatsApp'tan yeni hamle

WhatsApp uzun bir süre gizlilik politikası sebebiyle gündemdeki sıcaklığını korumuştu. Bunların ardından popüler mesajlaşma uygulaması 24 saat sonra otomatik olarak silinecek mesajlar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. WABetaInfo tarafından yeni ortaya çıkartılan haberlere göre WhatsApp hem Android hem de iOS için bulut depolama yöntemini kullanılan sohbetlerde yedekleri şifreleme noktasında çalışıyor.

Yeni özellik yolda

Yedeklenen sohbetler için daha güvenli bir yol oluşturmak adına çalışmalarını sürdürdüğü görülen popüler uygulamanın, bu yeni özelliği daha önce de gündeme gelmişti. Her ne kadar sohbetler uçtan uca şifreleme sunuyor olsa da bulutta yedeklenen mesajlara iCloud ve Google Drive üzerinden rahatlıkla ulaşılıyor. Güvenlik noktasında bir zaaf olarak görülen bu durumun ardından yeni özellik 'bulut çözümlerini' kullananları sevindirecek gibi duruyor.