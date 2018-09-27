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WhatsApp'ın kurucusu: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım, pişmanım

WhatsApp'ın kurucu ortaklarından Brian Acton, "Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 23:32
WhatsApp'ın kurucusu: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım, pişmanım

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Brian Acton, kurduğu şirketten kendi isteğiyle ayrılışının üzerinden bir yılın geçmesinin ardından, 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satmasıyla ilgili olarak, "O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım. Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" dedi.

FACEBOOK'U SİL KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ

Bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası Twitter üzerinden başlatılan "Facebook'u Sil" (#deleteFacebook) kampanyasına da destek veren Acton, teknoloji alanında son yılların en büyük satışına imza atmasına karşın, pişman olduğunu açıkladı.

WhatsApp'taki kullanıcı gizliliğine vurgu yapan Acton, "Kullanıcılarımın gizliliğini daha büyük bir fayda elde etmek için sattım. Bir seçim yaptım ve her gün bununla yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 23:32
  1. Twitter
  2. Facebook
  3. deleteFacebook
  4. WhatsApp
  5. Brian Acton

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