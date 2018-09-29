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WhatsApp’ın kurucusu Acton'dan itiraf: Pişmanım

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:39
WhatsApp’ın kurucusu Acton'dan itiraf: Pişmanım

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer platforma getirdiği yenilikler ile değil kurucusunun itirafları ile gündemde. 

Zira 2014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 

Facebook ile yaşadığı ve istifası ile sonuçlanan süreç ile ilgili Forbes’a konuşan Action “Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” ifadelerini kullandı. 

Acton 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolar ve bir miktar Facebook hissesi karşılığında satmış devam ettiği görevinden 2017 yılında istifa etmişti. 

'DELETE FACEBOOK’A DESTEK VERMİŞTİ

Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardıdnan ‘delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyasına destek vermişti. 

YAHOO'DAN AYRILIP WHATSAPP'I KURMUŞTU

2009 yılında WhatsApp CEO'su Jan Koum ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kuran Acton mesajlaşma uygulamasını kurmak için Yahoo'daki işlerinden ayrılmıştı. 

Kısa sürede milyonlarca kullanıcının haberleşme alışkanlıklarını değiştiren uygulama SMS'lerin tarihin en düşük seviyeye gerilemesinin altında yatan en büyük neden olarak da gösteriliyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:39
  1. sosyal medya
  2. facebook
  3. whatsapp
  4. Brian Acton

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