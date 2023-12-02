WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı

WhatsApp’ın Android için en son beta sürümü, şirketin “kullanıcı adına göre arama” özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Geliştirme aşamasındaki WhatsApp özelliklerinin ilerlemesini düzenli olarak takip eden WABetaInfo, Android için WhatsApp 2.23.25.19 beta sürümünde yeni bir değişiklik fark ettiğini belirtirken, geliştirilmekte olan özelliğin henüz beta test kullanıcılarına sunulmadığını ekledi.

Mesajlaşma uygulamasının, bir süredir kullanıcı adı ekleme özelliği üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Kullanıcıların hizmet üzerinde telefon numaralarını açıklamak zorunda kalmayacak olmalarından dolayı özel kullanıcı adlarını seçme imkanı ekstra bir gizlilik katmanı sağlayacak. Ama bu yeniliğin arama kısmına da genişlemiş olduğunu görmek gerçekten güzel.

WhatsApp şu anda kullanıcıların telefon numaralarını arama çubuğuna yazarak diğer kişileri bulmasına olanak tanıyor. Web sitesi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, “kullanıcı adına göre arama” özelliği, benzer bir şekilde, kullanıcıların arama çubuğunu kullanarak diğer kişileri kullanıcı adlarını yazarak bulmalarına olanak tanıyacak.

WhatsApp’a kullanıcı adlarının geleceğine dair ilk işaretler bu yılın mayıs ayında ortaya çıktı, ancak uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. WABetaInfo, WhatsApp hesabı için bir kullanıcı adı ayarlama tercihinin kullanıcıya ait olacağını belirtiyor.

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