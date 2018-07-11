WhatsApp'ı çökerten emoji sorunu!

WhatsApp kullanıcılarının başı son dönemde bazı mesajlarla dertte. Özellikle son dönemde gündeme gelen telefon çökerten mesaj sorunlarına bir yenisi daha ekledi.

Apple’ın işletim sistemlerinden biri olan iOS 11.3 yüklü iPhone ve iPad'ler kullanıcılarının cihazları “Tayvan” yazısı yüzünden çökmeye başladı. Dijital güvenlik uzmanı Patrick Wardle’ın belirttiğine ettiğine göre iPhone ve iPad kullanıcıları WhatsApp üzerinden Tayvan bayrağı emojisi veya Tayvan yazdıklarında telefonlarının şaşırtıcı bir şekilde çöktüğünü görüldü.

Söz konusu cihazların neden çöktüğü hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.