WhatsApp'a yeni özellik! Bakın nasıl olacak

Facebook 2014 yılında WhatsApp’ı satın aldığında, uygulamanın tamamen ücretsiz ve fonksiyonlar açısından diğer hizmetlerden tamamen bağımsız kalacağını açıklamıştı. Ardından WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, Mark Zuckerberg’in en başından beri hedefinin WhatsApp’a reklam alma olduğunu ifade etmişti.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile. WhatsApp betaları gelişmeleri hakkında genellikle yüzde yüze yakın bir oranla doğru bilgi paylaşan WABetaInfo, attığı tweet ile reklam çalışmalarını duyurmuş oldu.

Yeni özellikler geldi

Bu bilginin ışığında, WhatsApp için iOS kullanıcılarına son dönemde gelen özellikler işe şunlar oldu:

WhatsApp 2.18.92 güncellemesiyle birlikte Bildirim Genişletme özelliğine 3D Touch desteğini de ekleyen yetkililer bildirim çubuğu üzerinden, basma şiddetinize göre gelen medyaları görüntüleyebilmenize olanak sağlayacak.

WhastApp 2.18.92 güncellemesiyle, WhatsApp durumlara arama sekmesi eklendi Bu sekme üzerinden istediğiniz kişinin durumunu arayarak rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Ayrıca durumunu görüntülediğiniz kişinin profil resmini de adının yanında görebileceksiniz.