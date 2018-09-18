Whatsapp'a gece modu geliyor!

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp'tan bir süprriz daha! Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde çalışıyor.

Hürriyet'in WABetaInfo'ya dayandırdığı habere göre; WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getirecek. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.

Öte yandan, kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu hakkında şirket yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.