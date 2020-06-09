  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Whatsapp'a çoklu cihaz özelliği geliyor!

Milyarlarca aktif kullanıcısı olan Whatsapp, henüz test aşamasında olan çapraz platform ve çoklu cihaz güncellemesini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 04:40:00 -
Whatsapp'a çoklu cihaz özelliği geliyor!

Webtekno’da yer alan bir habere göre, milyarlarca aktif kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, çapraz platform ve çoklu cihaz güncellemesini duyurdu. İki dev özelliğin henüz test aşamasında olduğu belirtildi.

Birden çok cihazı birbiriyle senkronize edecek ve çapraz platform desteği sağlayacak iki dev özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı