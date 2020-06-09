Whatsapp'a çoklu cihaz özelliği geliyor!

Webtekno’da yer alan bir habere göre, milyarlarca aktif kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, çapraz platform ve çoklu cihaz güncellemesini duyurdu. İki dev özelliğin henüz test aşamasında olduğu belirtildi.

Birden çok cihazı birbiriyle senkronize edecek ve çapraz platform desteği sağlayacak iki dev özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.