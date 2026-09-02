TFF duyurdu! FIFA'dan Adana Demirspor'a rekor ceza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yıllarda aldığı cezalarla büyük sorunlar yaşayan Adana Demirspor’a FIFA’danbir kötü haber daha geldi. FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi.
Adana Demirspor'a verilen cezalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.