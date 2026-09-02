Donanma kenti Gölcük’te değişim ve dönüşüm rüzgarı

Sebahattin Ayan İstanbul

Kocaeli’nin önemli ilçelerinden Gölcük, belediyenin gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlarla kültürden sanata, spordan eğitime, sağlıktan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşıyor.

“Donanma Kenti, Körfezin Bir’İncisi Gölcük” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, bir yandan ilçenin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken diğer yandan modern kent yaşamının gerektirdiği yeni yatırımları hayata geçirirken devasa yatırımlarla geleceğe hazırlanıyor. Tarihi mirasın korunmasından modern yaşam alanlarının oluşturulmasına kadar çok sayıda projeyi hayata geçiren Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, kültürden sanata, spordan eğitime, sağlıktan kentsel dönüşüme, tarihi mirasın korunmasından sosyal belediyeciliğe kadar ilçede hayata geçirilen çok sayıda projeyi anlattı.

Gölcük’ün tarihi kimliğini korurken modern ve yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe hazırlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sezer, “Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, kaldırım ve altyapı yapmakla sınırlı değil. Şehrin ruhuna, tarihine, kültürüne ve insanına dokunan işler üretmek zorundayız” dedi.

“SEMPOZYUMLARI KALICI ESERLERE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Gölcük’ün kültür ve edebiyat hayatına önemli katkılar sunduklarını belirten Başkan Sezer, düzenlenen sempozyumlarla Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini gençlerle buluşturduklarını söyledi. Sezer, “Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinin genç kuşaklarımız tarafından tanınmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle birbirinden kıymetli edebiyat sempozyumları düzenledik. Akademisyenlerin sunduğu bildirileri ise sadece bir etkinlik olarak bırakmadık, kitaplaştırarak kalıcı bir kültür mirasına dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Gölcük’ün kültür, sanat ve spor alanındaki etkinliklerine dikkat çeken Sezer, “Kültür ve Sanat Kenti Gölcük” anlayışıyla yıl boyunca çok sayıda festival, şenlik ve etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Başkan Sezer ayrıca, Gölcük Belediyesi ile Türkiye Edebiyat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Türk Edebiyatı Dergisi’nde Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı (1972-2021)” kitabının da Türk edebiyatı açısından önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. “Bu eserlerle aslında bir dönemin kültür ve düşünce dünyasını kayıt altına alıyoruz” diyen Sezer, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Kadın ve Aile Dergileri Sempozyumu düzenleyeceklerini de açıkladı.

FESTİVALLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sezer, Değirmendere Fındık Festivali, Yazlık Kadırga Yayla Şenliği, Kafkasya Yaz Şenliği, Yaza Merhaba Şenliği, El Sanatları Festivali ve Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği gibi organizasyonları her yıl düzenlediklerini de ifade etti.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarıyla kadınlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Sezer, kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sunduklarını söyledi. Sezer, yeni evlenecek çiftlere yönelik Gölcük Evlilik Fuarı düzenlediklerini belirtti.

“SPORDA DA GÖLCÜK’Ü MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ”

“Spor Kenti Gölcük” hedefiyle önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Sezer, plaj voleybolu ve sokak basketbolu turnuvalarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor Ulusal Açık Su Yüzme Yarışı da ülke gündeminde ses getiren organizasyonlarımızdan biri oldu. 471 sporcumuzun katıldığı yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Köyler Arası Futbol Turnuvamızı da geleneksel olarak sürdürüyoruz” dedi. İhsaniye’de eski futbol sahasının yerine yapılan Gölcük Spor Kompleksinin önemli bir spor yatırımı olduğunu ifade eden Sezer, tesiste FIFA standartlarında doğal ve sentetik çim sahalar, güreş antrenman merkezleri, kaleci çalışma alanları, 2 bin 795 metrekare kapalı spor salonu, 715 kişilik tribün ve 103 araçlık otopark bulunacağını söyledi. Ayrıca 5 bin 400 metrekarelik çok amaçlı kapalı spor salonu ile 25 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzunun inşaatına başlandığını belirtti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÖLCÜK’ÜN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Sezer, projede 364 daire, 394 iş yeri ve 587 araç kapasiteli iki katlı otopark bulunduğunu söyledi. “Teslimleri bu yıl ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm bizim için sadece binaları yenilemek anlamına gelmiyor. Deprem riskine karşı güvenli, modern ve yaşanabilir bir Gölcük inşa ediyoruz” dedi. Denizevler Mahallesi için Şirinköy Sivritepe Mevkii’nde tamamlanan projede ise 541 konut, 14 iş yeri ve bir cami bulunduğunu belirten Sezer, belediye tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri ve park çalışmalarıyla bölgenin modern bir yerleşim alanına dönüştüğünü ifade etti. Sezer, bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan 55 dönümlük alanın Gölcük Millet Bahçesi olarak ilçeye kazandırıldığını da belirtti.

“ULAŞIM VE KENTSEL YAŞAMDA GÖLCÜK’Ü YENİLİYORUZ”

İlçenin ulaşım altyapısına yönelik yatırımları da anlatan Sezer, Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yenilenerek hizmete açıldığını, Değirmendere Katlı Otoparkı’nın tamamlandığını ve Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun hizmete girdiğini söyledi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin dört şeritli modern bir yola dönüştürüldüğünü, Adnan Menderes Bulvarı ve Kavaklı Sahil Yolu’nun yenilendiğini belirten Sezer, Değirmendere-Halıdere sahil düzenlemesi, Değirmendere Kayık Çekek Yeri, Ulaşlı Alt Geçidi ve Ulaşlı sahil düzenlemelerinin de tamamlandığını kaydetti. Değirmendere Sahili’nde zemin iyileştirme, yürüyüş yolu ve dalgakıran çalışmalarının tamamlanarak alanın vatandaşların kullanımına açıldığını söyledi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Sosyal belediyecilik alanında da yeni projeler geliştirdiklerini belirten Sezer, İpekhan Parkı’nda Kadın El Emeği Satış Mağazası ve Gün Evi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlar için Saygınlar Kulübünün İhsaniye’de hizmete girdiğini belirten Sezer, engelli vatandaşlara yönelik Mola Evi, Örcün’de ailelere yönelik Okul Öncesi Okul ve Etkinlik Evi ile Kavaklı’da Vagon Çocuk Köyü projelerinin de devam ettiğini söyledi. Gölcük Yeni Necati Çelik Devlet Hastanesi başta olmak üzere Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık birimleri, Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi, Gölcük 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi, Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi, Düzağaç 6 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmete girdiğini belirten Sezer, sağlık altyapısının güçlendirildiğini söyledi. Şirinköy ve Piyalepaşa’da iki yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin de hayırseverlerin desteğiyle ve kamu kaynağı kullanılmadan belediye tarafından yapıldığını ifade etti. Eğitim yatırımlarına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Sezer, Fidanlık İlkokulu’nun 16, Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin 36, Şehit İsmail Demircan İlkokulu’nun ise 24 derslikle tamamlandığını söyledi. Değirmendere Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yüzbaşılar Mahallesi Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun inşaatlarının sürdüğünü belirten Sezer, Hisareyn İlkokulu, İhsaniye İlkokulu ve Yazlık Tabosan İlkokulu’nun da ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için yapılan her yatırım, aslında Gölcük’ün geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

“SIRADA GÖLCÜK’ÜN YENİ VİZYON PROJELERİ VAR”

Başkan Sezer, tamamlanan ve devam eden yatırımların yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek büyük projeleri de anlattı. Gölcük merkezindeki eski sanayi alanında yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını belirten Sezer, projede cadde AVM, konut, ofis ve iş yerlerinin yer alacağını söyledi. “Bu projeyi Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gölcük merkezinin çehresini değiştirecek önemli bir proje olacak” dedi. Kavaklı’da Yarhisar Gemi Müzesi’ne kadar uzanan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını belirten Sezer, projede kafeler, kültür-sanat merkezleri ve modern bir kütüphanenin yer alacağını söyledi. “Yapım ihalesine eylül-ekim aylarında çıkılmasını hedefliyoruz. Donanma Kenti Gölcük’ün kimliğine yakışır bir proje olacak” ifadelerini kullandı. Sezer, İpekyolu Bulvarı üzerinde 5 bin 808 metrekarelik alanda yapılacak Yeni Gölcük Kongre Merkezinin de ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

“GÖLCÜK’ÜN GEÇMİŞİNE VE GELECEĞİNE AYNI ANDA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Gölcük’te yürütülen çalışmaların temelinde bütüncül bir belediyecilik anlayışının bulunduğunu vurgulayan Başkan Sezer, “Biz Gölcük’ü sadece bugünün ihtiyaçlarına göre planlamıyoruz. Geçmişten aldığımız güçlü mirası koruyarak geleceğin Gölcük’ünü inşa ediyoruz. Tarihi yapılarımızı restore ediyor, kültürümüzü kitaplaştırıyor, gençlerimiz için spor tesisleri ve kütüphaneler yapıyor, kadınlarımızı destekliyor, çocuklarımız için yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşümle güvenli ve modern bir Gölcük inşa ederken diğer taraftan kültürümüzü, sanatımızı ve tarihî kimliğimizi yaşatıyoruz. Donanma Kenti, Körfez’in Bir’İncisi Gölcük’ün; kültür, sanat ve spor kenti kimliğiyle Türkiye’de, hatta dünyada tanınan öncü şehirlerden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim bütün gayretimiz Gölcük’ü daha güzel, daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bugün attığımız her adımın, yarının Gölcük’üne bırakacağımız bir eser olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.