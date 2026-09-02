Foodist 2026’da Sunar rüzgarı: Profesyonel mutfaklara inovatif dokunuş!

İHRACAT GÜCÜMÜZÜ AR-GE YATIRIMLARIMIZA ODAKLANARAK ARTIRARAK YENİ PAZARLARA ODAKLANIYORUZ: Fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Sunar Mısır bünyesindeki Ar-Ge Merkezi'nin, Türkiye'nin nişasta sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge merkezi olduğu ve yeni ürün geliştirme ile proses iyileştirme çalışmaları yürüttüğü bildirildi. Şirketin Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Sunar Yatırım'ın ihracattaki gücünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, "Sunar Yatırım olarak bugün 6 kıtada 110'un üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ve 250 milyon dolarlık toplam ihracat hacmimizle Türkiye'nin küresel pazarlardaki güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin mısır yağı ihracatında yüzde 64, mısır nişastası ihracatında da yüzde 29'luk payla lider konumdayız. Bu güçlü altyapıyı gıda alanında katma değerli ürünlerle yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Foodist gibi uluslararası niteliği güçlü organizasyonları hem markalarımızı hem de Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya anlatmak açısından önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz" dedi. Gıda kategorisindeki tüm markalarıyla fuara katılan Sunar Yatırım, Foodist 2026'da gıda sektöründeki uzmanlığını, un ve bitkisel yağdaki üretim gücünü sergiledi. Profesyonel kullanım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hüner Baklavalık Un ve Hüner Baklavalık Yağ, Foodist 2026'da ilk kez tanıtıldı. Baklava üretiminde hamur ve yağ seçiminin ürünün lezzeti, dokusu ve üretim standardı açısından önem taşıdığı, bu doğrultuda geliştirilen ürünlerin profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına yönelik olduğu belirtildi.