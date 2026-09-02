Foodist 2026’da Sunar rüzgarı: Profesyonel mutfaklara inovatif dokunuş!
Sunar Yatırım, Foodist 2026 kapsamında profesyonel mutfaklar için geliştirdiği Hüner ve Sunar markalı yeni un ve yağ ürünlerini sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.
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Sunar Yatırım, Foodist 2026 kapsamında profesyonel mutfaklar için geliştirdiği Hüner ve Sunar markalı yeni un ve yağ ürünlerini sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.
Sunar Yatırım, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nda gıda sektörünün profesyonelleriyle bir araya geldi. Türkiye Gıda Platformu'nun stratejik desteğiyle düzenlenen Foodist 2026; gıda üreticileri, ihracatçılar, satın alma profesyonelleri ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye'nin gıda sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesinin tanıtılmasına katkı sağladı. Uluslararası katılımcıları ve geniş sektör temsilcisi profiliyle Foodist, Türkiye'nin gıda alanındaki üretim gücünün, yenilikçi ürünlerinin ve ihracat potansiyelinin uluslararası pazarlara taşınması açısından önemli bir buluşma noktası oldu.
SUNAR MISIR'DAN, İTHAL İKAME ÜRÜNLERLE YERLİ ÜRETİME KATKI: Sunar Yatırım, Foodist 2026'da yalnızca ürünlerini değil, tarımdan gıdaya, ham maddeden biyoendüstriyel çözümlere uzanan entegre yapısını da tanıttı. Grubun gıda alanındaki şirketlerinden Sunar Mısır'ın, Türkiye'nin nişasta ve nişasta bazlı ürünler alanındaki ihtiyacına yönelik ithal ikame ürünler geliştirdiği, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik katma değerli ham maddeler ürettiği bildirildi. Gıda, tekstil ve kâğıt başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik ürünler geliştirdiği belirtilen şirketin, Ar-Ge ve inovasyonu üretim yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak konumlandırdığı kaydedildi.
İHRACAT GÜCÜMÜZÜ AR-GE YATIRIMLARIMIZA ODAKLANARAK ARTIRARAK YENİ PAZARLARA ODAKLANIYORUZ: Fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Sunar Mısır bünyesindeki Ar-Ge Merkezi'nin, Türkiye'nin nişasta sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge merkezi olduğu ve yeni ürün geliştirme ile proses iyileştirme çalışmaları yürüttüğü bildirildi. Şirketin Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini geliştirdiği ifade edildi. Sunar Yatırım'ın ihracattaki gücünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, "Sunar Yatırım olarak bugün 6 kıtada 110'un üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ve 250 milyon dolarlık toplam ihracat hacmimizle Türkiye'nin küresel pazarlardaki güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin mısır yağı ihracatında yüzde 64, mısır nişastası ihracatında da yüzde 29'luk payla lider konumdayız. Bu güçlü altyapıyı gıda alanında katma değerli ürünlerle yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Foodist gibi uluslararası niteliği güçlü organizasyonları hem markalarımızı hem de Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya anlatmak açısından önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz" dedi. Gıda kategorisindeki tüm markalarıyla fuara katılan Sunar Yatırım, Foodist 2026'da gıda sektöründeki uzmanlığını, un ve bitkisel yağdaki üretim gücünü sergiledi. Profesyonel kullanım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hüner Baklavalık Un ve Hüner Baklavalık Yağ, Foodist 2026'da ilk kez tanıtıldı. Baklava üretiminde hamur ve yağ seçiminin ürünün lezzeti, dokusu ve üretim standardı açısından önem taşıdığı, bu doğrultuda geliştirilen ürünlerin profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına yönelik olduğu belirtildi.
SUNAR YAĞ'IN YENİLENEN AMBALAJLARI FUARDA TANITILDI: Sunar Yatırım'ın fuardaki yeniliklerinden biri de Sunar Yağ'ın yenilenen ambalajları oldu. Markanın köklü geçmişini koruyarak daha modern ve dinamik bir görünümle tasarlanan ambalajlar, profesyoneller tarafından beğenine sunuldu. Marka ambalajlarındaki yenilenme, markanın değişen tüketici beklentileri ve pazar dinamiklerine uyum sağlayan yeni iletişim döneminin de başlangıcı olarak değerlendirildi. Grup gıda alanındaki faaliyetlerini Sunar Mısır dışında da sürdürdüğünü bildirdi. Un ve yem, bitkisel yağ ve biyoendüstriyel çözümler alanlarında faaliyet gösteren şirket, tarım ve gıda değer zincirinin farklı aşamalarını birbirini tamamlayan üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. Grubun faaliyet alanlarının un ve yem üretiminden bitkisel yağlara, biyobozunur malzemelerden katma değerli gıda ve endüstriyel ham maddelere kadar uzandığı belirtildi. Bu üretim gücünü sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştiren grup; enerji ve kaynak verimliliği, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve biyo-bazlı ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini geliştiren grup, tarım ve gıda değer zincirinde katma değerli, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanıyor.
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