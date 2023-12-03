WhatsApp ayrıca kilitli sohbetlerinizin istediğiniz zaman sohbet listenizde görünmesini seçebileceğinizi de belirtiyor.
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Meta, bu özelliği kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm dünyada yayınlanması bekleniyor.