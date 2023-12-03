En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulaması için birkaç yeni özellik getirmeyi planlıyor.

3 yıl önce WhatsApp'ın mobil sürümüne uygulama kilidi özelliği gelmişti. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı kilitleyerek başkalarının mesajları okumasını engelleyebiliyordu.

Sohbetlere kilit özelliği geliyor

"Kilitli Sohbetler" özelliğiyle beraber kullanıcılar, istedikleri sohbeti kilitleyebilecek ve yalnızca parolayı girdiğinizde sohbete erişim mümkün olacak. Gizli kodu harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emoji kullanarak belirleyebileceksiniz.

Bu özellik, telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.