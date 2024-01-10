WhatsApp'a bilmeniz gereken 3 yeni özellik geliyor!

Beta sürümdeki yeni özellikler de dahil olmak üzere WhatsApp'ın her şeyini takip eden WABetaInfo'nun güncellemelerine göre, 2024 yılında WhatsApp'a yakında en az 3 yeni özellik daha geliyor. Peki, bu yeni özellikler ne olacak? İşte sizin için, WhatsApp'a yeni gelecek olan özelliklere dair detaylar...

Meta, 2023'te WhatsApp için bir dizi özelliği kullanıma sunmuştu, şimdi ise 2024 yılına yeni girilmesine rağmen yeni birçok özelliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. İşte, Beta sürümünde olan ancak yakında kullanıcıların kullanımına açılacak olan bazı yeni özellikler...

INSTAGRAMDA DURUMUNUZU HİKAYE OLARAK PAYLAŞMAK

WABetaInfo'nun aktardığı son bilgilere göre Meta, yakında tek bir dokunuşla WhatsApp durumunuzu Instagram hikayenizde paylaşmanıza izin verecek. Bu özellik, içerikleri çapraz olarak paylaşabileceğiniz anlamına gelir.

Web sitesi, "Bu öneri, kullanıcılara yeni bir durum gönderildikten hemen sonra sunulan kullanışlı bir kısayol aracılığıyla görünecektir" diyor. Bu özelliği her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve özelliğin henüz beta aşamasında olduğu ve yakın zamanda kullanıma sunulacağı söyleniyor.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SIRASINDA MÜZİK SESİNİ PAYLAŞMAK

İlerleyen zamanda WhatsApp'ın, ekran paylaşımı seçeneğiyle görüntülü arama sırasında müzik sesini paylaşmak mümkün olacak. Gerektiğinde yalnızca ekranınızı değil, sesi de paylaşabilirsiniz. Bu özellik daha iyi medya işbirliğine olanak sağlayacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örneğin, WhatsApp üzerinden sevdiklerinizle birlikte film izleyebilirsiniz veya müzik dinleyebilirsiniz. Web sitesinde, "Görüntülü görüşme sırasında müzik sesini paylaşma özelliği geliştirilme aşamasındadır ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacaktır" ifadesine yer verildi.

WHATSAPP KULLANICI ADLARI YAKINDA GELİYOR

Şu anda, diğer kişilerle WhatsApp üzerinden bağlantı kurmak istiyorsanız numaranızı paylaşmanız gerekiyor. Ancak kullanıcı adlarının eklenmesiyle bu durum değişebilir. WABetaInfo'ya göre, "kullanıcılar yakında profillerini kişiselleştirebilecek ve kullanıcı adlarını kullanarak başkalarıyla kolayca bağlantı kurabilecek." Bu özellik, arkadaşlarınızı ve kişilerinizi bularak onlarla bağlantı kurmanızı kolaylaştıracaktır.

Bu 3 özelliğin yanı sıra bazı yeni özellikler de gelecek. İşte, IOS işletim sisteminde kullanıma sunulacak özellik ile WhatsApp Business’a dair bazı bilgiler…

WHATSAPP BUSINESS KULLANIMA AÇILACAK

WhatsApp Beta 2.24.1.21'de bazı kullanıcılar uygulamanın ayarlar bölümünde yeni bir ayar fark edecek. Bu yeni özellik, WhatsApp işletmelerinin Meta Verified'a abone olarak doğrulanmış bir rozet sayesinde müşterileriyle güven oluşturmasına olanak tanıyor. WABetaInfo, bu aboneliğin, özel bir iş bağlantısı ve 10 cihaza kadar bağlantı kurma yeteneği içeren önceki abonelik olan WhatsApp Premium'un yerini alacağını bildiriyor. Ayrıca, bu aboneliğin isteğe bağlı olacağını ve yalnızca işletmelerin erişimine açık olacağı söyleniyor.

IOS'A ÇIKARTMA OLUŞTURMA GELECEK

Bu özellik sayesinde, üçüncü taraf uygulamalarını indirmeye gerek kalmadan doğrudan WhatsApp içerisinde çıkartma oluşturulabilecek. Ayrıca, "çıkartmayı düzenle" eylemini seçerek mevcut çıkartmaları düzenlemek de mümkün olacak. Bununla birlikte kullanıcılar, paylaşma eylemini seçerek paylaşılan görsellerden çıkartmalar yapabilecek.