WhatsApp'a 3 bomba özellik! Hepsi birden geliyor

En popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, son günlerde getirdiği güncellemeler ile adından sıklıkla bahsettiriyor. Facebook'unu bünyesinde yer alan WhatsApp uygulaması, son dönemlerde özellikle güncellemelerini grup sohbetleri ile ilgili yapıyor.

Hatırlanacağı üzere bu kategoriye ilişkin ilk önemli hamlesini grup kullanıcı sayısını arttırarak yapan WhatsApp, daha sonra ise gruplara katılım için yönetici onayı uygulamasını getirmişti.

WhatsApp’ın yeni duyurduğu 3 özellik de yine grup kullanıcılarını ilgilendirirken, bu defa hitap edilen kitle yazılı mesajlaşma değil sesli iletişim olacak.

WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra kullanıcılar grup üyeleriyle gerçekleştirdiği sesli aramalarda diledikleri kişinin sesini kısabilecekler.

Yani bir diğer ifadeyle, dinlemek istenmeyen kişinin doğrudan sessize alınması artık mümkün. Benzer durum görüntülü konuşmalar için de geçerli olacak.

Her ne kadar şu an için görüntüye yönelik bir uygulama yoksa da, WhatsApp kullanıcıların toplu görüntülü konuşmalarda istedikleri kişinin sesini kısabilecekler.

Amerikalı teknoloji devi tarafından grup kullanıcıları için getirilen son yeni özellik ise, bir hayli kritik. Artık WhatsApp kullanıcıları bir taraftan grup üzerinden sesli ya da görüntülü konuşma yaparken, diğer taraftan ise istedikleri kişi ile özelden sohbet edebilecekler.

Görüldüğü üzere ünlü teknoloji devi, rakiplerinin gerisinde kalmamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor.