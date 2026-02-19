Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, ABD'li Siyonist kongre üyesi Lindsay Graham için Ramazan'ın ilk gününde dansözlerle özel bir karşılama töreni düzenledi.
İslam düşmanı Lindsay Graham, Ortadoğu'daki ülkeleri İsrail'in yörüngesinde tutarak Müslüman Arapları siyonistleştirmeyi mutlak varlık nedenine dönüştüren Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından özel ilgi görüyor.
DANSÖZLERLE KARŞILAYIP SİYASİ DURUŞUNU GÖSTERDİ!
ABD'nin İran'a yönelik olası askerî müdahalesi öncesinde sözde sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini iptal eden Bin Zayed El Nahyan, yine İran’a yönelik operasyon öncesi siyonistlerin mesajını kendisine getiren Lindsay Graham’ı onlarca dansözle karşılayarak, ülkesinin siyasi duruşunun da ipuçlarını verdi.