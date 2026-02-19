Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, samimiyeti ve güçlü sesiyle dikkat çeken Celal Karatüre oldu. Merhum şair Abdurrahim Karakoç’un kaleme aldığı Aydınlık isimli şiiri çocuklarla birlikte seslendiren Karatüre, 2026 yılının dijital dünyasında adeta fırtınalar estiriyor.
Kabe’den Anadolu’ya uzanan manevi bir köprü
Özellikle "Kabe’de hacılara hu der Allah" ve "Al eline kalemi yaz Allah’ın adını" gibi eserlerle tanınan sanatçı, geleneksel ilahi formunu modern dijital dünyayla birleştirmeyi başardı. Samsun’da yaşayan ve Roman kökenli olan Karatüre, mütevazı tavırlarıyla kısa sürede her kesimden izleyicinin sevgisini kazandı.
Abdurrahim Karakoç’un ölümsüz eseri çocukların sesiyle birleşti
Akit tarzı haber dilinin vurguladığı manevi derinlikle harmanlanan klipte, Karatüre’ye eşlik eden çocukların masumiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şiirde geçen şu dizeler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı:
Celal Karatüre Kimdir, Nerelidir?
Roman kökenli bir ilahi yorumcusu olan Celal Karatüre’nin Samsun’da yaşadığı biliniyor. Samimi tavrı, içten gelen ses tonu ve abartıdan uzak yorum tarzıyla öne çıkan Karatüre, dinleyicileriyle duygusal bir bağ kurmayı başarıyor. Manevi eserleri yorumlarken sade ama etkileyici bir anlatım benimseyen Karatüre, Roman kültürünün sıcaklığını ilahilerle harmanlayan bir yaklaşım sergiliyor.
Kendisini yalnızca bir ilahi okuyucusu olarak değil, aynı zamanda kültürel bir temsilci olarak konumlandıran Karatüre’nin yorumları; geleneksel ilahi formuna bağlı kalırken, modern dijital dil ile de buluşuyor. Bu yönüyle sosyal medyada maneviyat içeriklerinin yeni nesil temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.
Gazetemiz yazarlarından merhum Abdurrahim Karakoç'un 'Aydınlık' şiirini çocuklarla birlikte ilahi olarak yorumlayan Karatüre sosyal medyada fırtınalar estiriyor.
İşte o şiir:
AYDINLIK/ Abdurrahim Karakoç
Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Sonra düğüm düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar, çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yarında
Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Işıklar dal-budak, her kolu İslâm
Gönüller, yürekler dopdolu İslâm
Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
İzmir’in sağından, Van’ın solundan
Erzurum, Edirne, Hatay yolundan
Kapı kapı tekmil Anadolu’mdan
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Abdurrahim Karakoç