Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor

Kabe’den Anadolu’ya uzanan manevi bir köprü

Özellikle "Kabe’de hacılara hu der Allah" ve "Al eline kalemi yaz Allah’ın adını" gibi eserlerle tanınan sanatçı, geleneksel ilahi formunu modern dijital dünyayla birleştirmeyi başardı. Samsun’da yaşayan ve Roman kökenli olan Karatüre, mütevazı tavırlarıyla kısa sürede her kesimden izleyicinin sevgisini kazandı.

Abdurrahim Karakoç’un ölümsüz eseri çocukların sesiyle birleşti

Akit tarzı haber dilinin vurguladığı manevi derinlikle harmanlanan klipte, Karatüre’ye eşlik eden çocukların masumiyeti izleyenleri duygulandırdı. Şiirde geçen şu dizeler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı:

Celal Karatüre Kimdir, Nerelidir?

Roman kökenli bir ilahi yorumcusu olan Celal Karatüre’nin Samsun’da yaşadığı biliniyor. Samimi tavrı, içten gelen ses tonu ve abartıdan uzak yorum tarzıyla öne çıkan Karatüre, dinleyicileriyle duygusal bir bağ kurmayı başarıyor. Manevi eserleri yorumlarken sade ama etkileyici bir anlatım benimseyen Karatüre, Roman kültürünün sıcaklığını ilahilerle harmanlayan bir yaklaşım sergiliyor.

Kendisini yalnızca bir ilahi okuyucusu olarak değil, aynı zamanda kültürel bir temsilci olarak konumlandıran Karatüre’nin yorumları; geleneksel ilahi formuna bağlı kalırken, modern dijital dil ile de buluşuyor. Bu yönüyle sosyal medyada maneviyat içeriklerinin yeni nesil temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Gazetemiz yazarlarından merhum Abdurrahim Karakoç'un 'Aydınlık' şiirini çocuklarla birlikte ilahi olarak yorumlayan Karatüre sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

İşte o şiir:

AYDINLIK/ Abdurrahim Karakoç

Gergin uykulardan, kör gecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Sonra düğüm düğüm bilmecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yarında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Işıklar dal-budak, her kolu İslâm

Gönüller, yürekler dopdolu İslâm

Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

İzmir’in sağından, Van’ın solundan

Erzurum, Edirne, Hatay yolundan

Kapı kapı tekmil Anadolu’mdan

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Abdurrahim Karakoç