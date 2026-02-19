Çocukluk hayaliydi, az kalsın kabusu oluyordu: İlk kez direksiyona geçti, motosikleti havada döndürdü! Kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı

Hatay’da ilk kez motosiklet kullanmak için direksiyona geçen Suriyeli İbrahim Zork’un kullanmak istediği motosikletin gazı basılı kalınca motosiklet şaha kalkarak 2 tur attı. Yanındaki arkadaşlarının müdahalesiyle zapt edilen motosikletin kaldırımda oturan vatandaşlara yaşattığı gülümseten anlar ve motosikletin şahlandığı anlar kameraya yansıdı.

Reyhanlı ilçesi Yenimahalle’de yaşayan Suriyeli genç İbrahim Zork, arkadaşlarıyla zaman geçirdiği esnada daha önce hiç kullanmadığı ve hevesli olduğu motosikleti kullanarak deneyimlemek istedi. Arkadaşlarının yardımıyla motosikleti deneyimlemek isteyen Zork’un gaza basmasıyla gaz elciği basılı kaldı ve motosiklet şaha kalktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla zapt edilen ve havada şaha kalkarak turlayan motosiklet kaldırımda masada oturan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olayda yaralanan olmazken güvenlik kamerasına yansıyan motosikletin şahlanış anı, kaldırımda oturan vatandaşların kaçış anı ve motosikletin zapt edilmeye çalışıldığı anlar gülümsetti.

İlk kez motosiklet kullanmak istemişti: Gaz elciği basılı kalınca kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı

"GAZ ELCİĞİ TUTUKLU KALINCA HAVADA 2 TUR ATTI, ARKADAŞLARIM OLMASAYDI MARKETE GİRECEKTİM”

Motosiklet sürmek isterken korku dolu anlar yaşayan İbrahim Zork, "Ben Suriye’den savaştan dolayı 2012 yılında geldim ve babamı kaybettim. Çocukluğumdan beri motosiklet sürmeyi çok seviyorum ama babamı erken kaybettiğim için o yüzden motosiklet sürmeyi öğrenemedim ve öğreten kimse de olmadı. Benim için farklı bir tecrübe oldu. İlk motosiklet deneyimimde gaz elciği tutuklu kaldı. Gaz elciği tutuklu kalınca havada 2 tur attı. O anlarda motosikleti bırakmayarak zapt edip kontrol altına aldık. Elimizden motosiklet kaçmadı. Kaldırımda oturan arkadaşlar Allah’tan yanımdaydılar ve beni bırakmadılar. O an zor biri durumdu, onlar olmasaydı markete girecektim" dedi.

İlk kez motosiklet kullanmak istemişti: Gaz elciği basılı kalınca kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı

“O ESNADA İSE MOTOSİKLETİN GAZ ELCİĞİ TUTUKLU KALDIĞI MOTOSİKLET HAVADA 2 TUR ATTI”

Görüntüleri izlediğinde gülümsediğini dile getiren Ali İskifoğlu, "O an ben burada değildim ve dışarıya alışverişe çıkmıştım. Geldiğimde olayı bana anlattıktan sonra kamera görüntülerine bakmıştım. Kamera kayıtları izleyince çok komik olduğunu gördüm. Suriyeli arkadaşa ilk defa motosiklet kullanmayı öğretiyorlardı. O esnada ise motosikletin gaz elciği tutuklu kaldığı motosiklet havada 2 tur attı. Hatta etraftakiler korkudan kaçmaya çalışmışlar. O esnada markete de girebilirdi" ifadelerini kullandı.