Alev alan kamyonunu taşıdığı sularla söndürdü
Dumanı fark eden sürücü S.K, tırın dorsesinde bulunan sularla alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde su yüklü bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, sürücünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nı Sadri Artunç Caddesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. S.K. idaresindeki 06 DHE 847 plakalı su yüklü tırın sürücü kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre park ettiği tırı kısa süreliğine terk eden sürücü çevredeki vatandaşların "tırın şoför kısmından duman çıkıyor" sözlerini duyması üzerine aracına geri döndü.
Tırda yangın nedeniyle küçük çaplı maddi hasar oluştu.