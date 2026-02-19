  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Alev alan kamyonunu taşıdığı sularla söndürdü
Aktüel

Alev alan kamyonunu taşıdığı sularla söndürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alev alan kamyonunu taşıdığı sularla söndürdü

Dumanı fark eden sürücü S.K, tırın dorsesinde bulunan sularla alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde su yüklü bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, sürücünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nı Sadri Artunç Caddesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. S.K. idaresindeki 06 DHE 847 plakalı su yüklü tırın sürücü kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre park ettiği tırı kısa süreliğine terk eden sürücü çevredeki vatandaşların "tırın şoför kısmından duman çıkıyor" sözlerini duyması üzerine aracına geri döndü.

Dumanı fark eden sürücü S.K, tırın dorsesinde bulunan sularla alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Tırda yangın nedeniyle küçük çaplı maddi hasar oluştu.

