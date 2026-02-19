Maltepe’de dumanlar yükseldi! Atölye alev alev yandı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Heves Sokak üzerinde bulunan ve atölye olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinin bitişiğindeki binada bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadına ambulansta müdahale etti. Öte yandan yangın ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Damperden taş düşer gibi sesler geldi"

Yangınla ilgili konuşan Rıdvan Dink, "Önce biraz ses geldi. Sanki damperden taşlar düşer gibi patlamalar oldu. Ardından alevler çıktı. Ben yangını birebir görmedim, sesleri duydum" dedi.

Cem Dikmeci ise, "Bir anda buradan bir patlama sesi geldi, ondan sonra alevler bir anda yükseldi. O arada itfaiyeye haber verdik, geldi. İçerisi atölye, boya ve tiner gibi yanıcı maddeler var. Yan tarafta marangoz var ama bir anda sardı orayı" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.