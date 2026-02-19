Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Fenerbahçe ara transferde A plus bir forvet getirememişti ve tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Ara transfer döneminde net bir golcü takviyesi yapmayan Fenerbahçe, gözünü sezon sonuna çevirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. Transfere dair son gelişmeleri ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler; Mert Günok, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba gibi futbolcuları kadrosuna kattı.
Fenerbahçe bir yandan bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetimin tıpkı devre arasında olduğu gibi sezon sonunda da kaliteli oyuncuları kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, uzun süredir yaşanan santrfor problemine bu yaz nokta koymayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin özellikle sezon sonunda tartışılmayacak bir golcüyü transfer edeceği öğrenildi.
Bu noktada Kanarya, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Polonyalı forvetin transfer durumuna dair ise sürpriz bir haber geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Fotomaç'ın derlediği haberde; "Lewandowski'nin durumu Ferran'ın sözleşme görüşmelerine bağlı."
"Olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece durumu değişmeyecek ve Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacak."
"Fenerbahçe, onun için olası bir seçenek" ifadeleri kullanıldı.
