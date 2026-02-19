  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
13
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Fenerbahçe ara transferde A plus bir forvet getirememişti ve tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

#1
Ara transfer döneminde net bir golcü takviyesi yapmayan Fenerbahçe, gözünü sezon sonuna çevirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. Transfere dair son gelişmeleri ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#2
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

#3
Sarı lacivertliler; Mert Günok, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba gibi futbolcuları kadrosuna kattı.

#4
Fenerbahçe bir yandan bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Yönetimin tıpkı devre arasında olduğu gibi sezon sonunda da kaliteli oyuncuları kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

#6
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, uzun süredir yaşanan santrfor problemine bu yaz nokta koymayı planlıyor.

#7
Fenerbahçe'nin özellikle sezon sonunda tartışılmayacak bir golcüyü transfer edeceği öğrenildi.

#8
Bu noktada Kanarya, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Polonyalı forvetin transfer durumuna dair ise sürpriz bir haber geldi.

#9
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

#10
Fotomaç'ın derlediği haberde; "Lewandowski'nin durumu Ferran'ın sözleşme görüşmelerine bağlı."

#11
"Olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece durumu değişmeyecek ve Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacak."

#12
"Fenerbahçe, onun için olası bir seçenek" ifadeleri kullanıldı.

