Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

50 MİLYAR DOLARLIK DEV POTANSİYEL Türkiye'de yer altındaki süs taşı rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Diaspor kristali de bu potansiyelin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen taş, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda yoğun talep görüyor.