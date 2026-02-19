Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!
Dünyada sadece Milas'ta bulunan, nadir bulunması ve özellikleri ile elmastan bile daha fazla ilgi çekiyor.
Diaspor kristali dünyanın en kıymetli taşlarından birisi olarak biliniyor. Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve çok nadir keşfedilen bir taş olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Hollywood yıldızlarını bile sıraya girdiği diaspor kristali, elmastan bile daha değerli.
IŞIK OYUNLARIYLA 9 FARKLI RENK Diaspor kristalini benzersiz kılan en önemli özelliklerinden biri renk değiştirme kabiliyeti. Gün ışığında yeşilimsi tonlar sergileyen taş, yapay ışık altında pembe, şampanya, sarı ve kahverengiye uzanan tonlara bürünebiliyor. Toplamda 9 farklı renk geçişi gösterebildiği belirtilen Diaspor kristali, bu estetik özelliği sayesinde pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor.
ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR Uzmanlara göre Diaspor kristali, elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir. Bu nadirlik, taşın değerini doğrudan etkiliyor. Karat ağırlığı, berraklığı, renk geçiş kalitesi ve işçiliğine göre fiyatı değişen kristal, özel tasarım mücevherlerde 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.
50 MİLYAR DOLARLIK DEV POTANSİYEL Türkiye'de yer altındaki süs taşı rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Diaspor kristali de bu potansiyelin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen taş, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda yoğun talep görüyor.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ Nadirliği, ışığa göre renk değiştirme özelliği ve yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor olması, Diaspor kristalini yatırım ve koleksiyon açısından da cazip hale getiriyor. Son yıllarda tasarımcıların özel koleksiyonlarında daha sık yer verdiği bu değerli taş, mücevher sektöründe yükselen bir yıldız olarak konumlanıyor./ kaynak: haber7
