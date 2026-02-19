  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mobilya sektöründe şok gelişme! Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı Uzmanından kilo uyarısı: Enerjiyi iftarda değil, sahurda alın! Pideyi avuç içi kadar tüketin... Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir! Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı! Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı! Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor? İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

Dünyada sadece Milas'ta bulunan, nadir bulunması ve özellikleri ile elmastan bile daha fazla ilgi çekiyor.

#1
Foto - Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

Diaspor kristali dünyanın en kıymetli taşlarından birisi olarak biliniyor. Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve çok nadir keşfedilen bir taş olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Hollywood yıldızlarını bile sıraya girdiği diaspor kristali, elmastan bile daha değerli.

#2
Foto - Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

IŞIK OYUNLARIYLA 9 FARKLI RENK Diaspor kristalini benzersiz kılan en önemli özelliklerinden biri renk değiştirme kabiliyeti. Gün ışığında yeşilimsi tonlar sergileyen taş, yapay ışık altında pembe, şampanya, sarı ve kahverengiye uzanan tonlara bürünebiliyor. Toplamda 9 farklı renk geçişi gösterebildiği belirtilen Diaspor kristali, bu estetik özelliği sayesinde pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR Uzmanlara göre Diaspor kristali, elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir. Bu nadirlik, taşın değerini doğrudan etkiliyor. Karat ağırlığı, berraklığı, renk geçiş kalitesi ve işçiliğine göre fiyatı değişen kristal, özel tasarım mücevherlerde 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

#4
Foto - Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

50 MİLYAR DOLARLIK DEV POTANSİYEL Türkiye'de yer altındaki süs taşı rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Diaspor kristali de bu potansiyelin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen taş, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda yoğun talep görüyor.

#5
Foto - Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir!

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ Nadirliği, ışığa göre renk değiştirme özelliği ve yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor olması, Diaspor kristalini yatırım ve koleksiyon açısından da cazip hale getiriyor. Son yıllarda tasarımcıların özel koleksiyonlarında daha sık yer verdiği bu değerli taş, mücevher sektöründe yükselen bir yıldız olarak konumlanıyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek
Gündem

Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

ALMANYA merkezli ilaç ve tarım devi BAYER, ABD'de üretilen glifosat içerikli tarım ilaçlarının kansere yol açtığı iddialarıyla köşeye sıkışt..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23