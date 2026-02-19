İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha
Dünyanın en sağlıksız yemeklerini üreten fast-food markalarından biri olan Fat Brands, iflas sürecinde nakit kaynaklarını kullanma yetkisini kaybetmek üzere.
ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Fat Brands’in iflas süreci, en büyük alacaklılarından hedge fon 352 Capital’in açtığı yeni dava ile daha da karmaşık bir hal aldı. Fon, şirketin bağlı şirketlerden aldığı yönetim ücretlerini iflas sürecini finanse etmek için kullanma hakkı olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Davanın sonucu, şirketin iflastan çıkıp çıkamayacağını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.
Fat Brands, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık teminatlı borç nedeniyle geçtiğimiz ay iflas koruması başvurusunda bulundu. Borçların büyük kısmı, gelecekteki gelirlerin teminat gösterildiği tahvil satışları yoluyla oluşturuldu. Şirketin gelir üreten varlıkları farklı bağlı şirketler üzerinden yönetiliyor ve bu şirketler Fat Brands’e yönetim ücreti ödüyor.
Şirket bu yönetim ücretlerini maaş, kira ve diğer operasyonel giderleri karşılamak için kullandığını savunuyor. Ancak 352 Capital, restoran zincirlerinden elde edilen gelirlerin ana şirkete değil, gelirleri üreten bağlı şirketlere ait olduğunu ve bu nedenle alacaklıların teminat hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Mahkemenin fon lehine karar vermesi halinde Fat Brands’in iflas sürecini finanse etmesi ciddi şekilde zorlaşabilir.
Şirket, geçtiğimiz yıl borç ödemelerini gerçekleştirecek yeterli nakde sahip olmadığı için temerrüde düştü. Alacaklılarla yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalınca iflas başvurusu yapıldı. Fat Brands, yönetim ücretlerinin operasyonları sürdürmek için yeterli olmadığını belirtirken, alacaklılar mali krizin temel sorumlusu olarak CEO Andy Wiederhorn’u işaret ediyor.
Öte yandan 352 Capital, iflas başvurusundan kısa süre önce de Fat Brands’e karşı dava açarak Twin Peaks restoran zincirine ait hisselerin borç teminatı olarak devredilmediğini öne sürdü. CEO Andy Wiederhorn’un görevde kalması da tartışma konusu olurken, bazı alacaklılar bağımsız kayyum atanmasını talep etti. Ayrıca CEO’nun izinsiz hisse satışı yaptığı iddiası gündeme gelirken, şirket avukatları alacaklıların endişelerini gidermeye yönelik çeşitli adımlar atılacağını bildirdi.
