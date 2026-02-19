  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mobilya sektöründe şok gelişme! Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı Uzmanından kilo uyarısı: Enerjiyi iftarda değil, sahurda alın! Pideyi avuç içi kadar tüketin... Türkiye 50 milyar dolarlık rezerve sahip: Elmastan bile daha nadir! Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı! Konut satış fiyatları ocak ayında % 29,8 arttı! Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor? İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Dünyanın en sağlıksız yemeklerini üreten fast-food markalarından biri olan Fat Brands, iflas sürecinde nakit kaynaklarını kullanma yetkisini kaybetmek üzere.

#1
Foto - İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Fat Brands’in iflas süreci, en büyük alacaklılarından hedge fon 352 Capital’in açtığı yeni dava ile daha da karmaşık bir hal aldı. Fon, şirketin bağlı şirketlerden aldığı yönetim ücretlerini iflas sürecini finanse etmek için kullanma hakkı olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Davanın sonucu, şirketin iflastan çıkıp çıkamayacağını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

#2
Foto - İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Fat Brands, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık teminatlı borç nedeniyle geçtiğimiz ay iflas koruması başvurusunda bulundu. Borçların büyük kısmı, gelecekteki gelirlerin teminat gösterildiği tahvil satışları yoluyla oluşturuldu. Şirketin gelir üreten varlıkları farklı bağlı şirketler üzerinden yönetiliyor ve bu şirketler Fat Brands’e yönetim ücreti ödüyor.

#3
Foto - İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Şirket bu yönetim ücretlerini maaş, kira ve diğer operasyonel giderleri karşılamak için kullandığını savunuyor. Ancak 352 Capital, restoran zincirlerinden elde edilen gelirlerin ana şirkete değil, gelirleri üreten bağlı şirketlere ait olduğunu ve bu nedenle alacaklıların teminat hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Mahkemenin fon lehine karar vermesi halinde Fat Brands’in iflas sürecini finanse etmesi ciddi şekilde zorlaşabilir.

#4
Foto - İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Şirket, geçtiğimiz yıl borç ödemelerini gerçekleştirecek yeterli nakde sahip olmadığı için temerrüde düştü. Alacaklılarla yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalınca iflas başvurusu yapıldı. Fat Brands, yönetim ücretlerinin operasyonları sürdürmek için yeterli olmadığını belirtirken, alacaklılar mali krizin temel sorumlusu olarak CEO Andy Wiederhorn’u işaret ediyor.

#5
Foto - İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Öte yandan 352 Capital, iflas başvurusundan kısa süre önce de Fat Brands’e karşı dava açarak Twin Peaks restoran zincirine ait hisselerin borç teminatı olarak devredilmediğini öne sürdü. CEO Andy Wiederhorn’un görevde kalması da tartışma konusu olurken, bazı alacaklılar bağımsız kayyum atanmasını talep etti. Ayrıca CEO’nun izinsiz hisse satışı yaptığı iddiası gündeme gelirken, şirket avukatları alacaklıların endişelerini gidermeye yönelik çeşitli adımlar atılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek
Gündem

Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

ALMANYA merkezli ilaç ve tarım devi BAYER, ABD'de üretilen glifosat içerikli tarım ilaçlarının kansere yol açtığı iddialarıyla köşeye sıkışt..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23