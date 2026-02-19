İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha

Şirket bu yönetim ücretlerini maaş, kira ve diğer operasyonel giderleri karşılamak için kullandığını savunuyor. Ancak 352 Capital, restoran zincirlerinden elde edilen gelirlerin ana şirkete değil, gelirleri üreten bağlı şirketlere ait olduğunu ve bu nedenle alacaklıların teminat hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Mahkemenin fon lehine karar vermesi halinde Fat Brands’in iflas sürecini finanse etmesi ciddi şekilde zorlaşabilir.