Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti
Güney Kore’de demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen sıkıyönetim ilanının mimarı eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, mahkeme tarafından "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulundu. Meclis binasına asker göndererek halkın iradesini çiğnemeye kalkan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de "muhalefet devlet karşıtı" bahanesiyle ordusuyla kendi meclisine kasteden eski başkan Yoon Suk Yeol için hesap vakti geldi. Halkın oylarını gasp etmeye yeltenen cuntacı zihniyet, bağımsız yargı önünde diz çöktü. Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan ve ardından yapılan seçimlerle koltuğunu kaybeden Yoon, ömrünün geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirecek.
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı.
Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı.
Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.
Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.
YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.