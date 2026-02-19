Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Rusya, “NeoOncoVac” adlı melanom aşısının klinik kullanıma onay aldığını ve ilk hastalara uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Rusya, dünyada ilk kez cilt kanseri melanom tedavisine yönelik bir aşıyı üretip kullanıma sunduğunu açıkladı.

Rusya, kanser aşısının klinik deneylerin başarıyla tamamlanmasının ardından hazır hale geldiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı baş onkolog ve Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Andrey Kaprin, melanom (cilt kanseri) için yüzde 100 etkili bir ilaç geliştirildiğini açıkladı.

Federasyon Konseyi’nin genel kurul oturumunda konuşan Kaprin, “İlacı Gamaleya Enstitüsü ile birlikte geliştirdik ve ilk hastalar ilacı almaya başladı” dedi.

Kaprin ayrıca, kişiye özel ilaçların üretim sürecinin halen devam ettiğini belirtti.

Buna göre piyasaya sürülecek bir sonraki yerli ilacın, küçük hücreli akciğer kanserine yönelik olacağı ifade edildi.

“NeoOncoVac” adı verilen melanom ilacı, Rusya’daki Gamaleya ve Blokhin tıbbi araştırma merkezleri tarafından geliştirildi. İlacın üretimi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı, ilacın klinik uygulamada kullanımına Aralık 2025’in başında onay verdi.

Gamaleya Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg ise, klinik öncesi hayvan çalışmalarında ilacın birincil tümörü ortadan kaldırmada yüzde 100, metastazları (kanser yayılımı) yok etmede ise yüzde 90 oranında etkili olduğunu söyledi.

Eylül 2025'te ise Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı (FMBA) Başkanı, kanser aşısının resmi izinlerin ardından kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Eylül 2025’te ise Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı (FMBA) Başkanı, kanser aşısının resmi izinlerin ardından kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında konuşan FMBA Başkanı, aşının klinik öncesi deneyleri başarıyla geçtiğini ve klinik kullanım için Sağlık Bakanlığı’nın resmi onayının beklendiğini belirtmişti. Bu açıklama Rus Interfax haber ajansı tarafından aktarılmıştı.