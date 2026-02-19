  • İSTANBUL
Yaşam Rize’de korku dolu anlar! 10 metrelik dalgalar yolu taş yağmuruna tuttu
Rize’de korku dolu anlar! 10 metrelik dalgalar yolu taş yağmuruna tuttu

Rize’nin Çayeli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı... 10 metreyi bulan dalgalar kayalıkları aşıp sahil yolunu taş ve suyla kapladı.

Rize’de etkili olan fırtına sebebiyle dalgalar, sahil yoluna ulaştı.  Kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı.

