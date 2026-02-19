Sapık Bill Gates insan içine çıkamıyor!

ABD'de yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları tartışma konusu olan Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates'in, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir yapay zeka zirvesindeki konuşmasını iptal ettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Gates Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Gates'in "Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi"ndeki açılış konuşmasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, yapay zeka zirvesinin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır." ifadesi kullanılırken, konuşmanın iptaline dair bir neden sunulmadı.

EPSTEİN BELGELERİNDE BİLL GATES

Gates'in adının, ABD Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili yayımladığı soruşturma dosyalarında birden fazla kez geçtiği belirlenmişti.

Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırmıştı.

Belgelerde, ismi gizlenen bir gönderici, Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım, yorumum var." yazmıştı.

Göndericinin bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin." yanıtını vermiş ve yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin." ifadesini kullanmıştı.

GÜYA PİŞMAN OLMUŞTU

Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.