WhatsApp Web'e yeni güncelleme! Kullanıma açıldı
WhatsApp, mobil sürümlerin tamamında yaklaşık 5 yıldır fotoğraf düzenlemek için sunduğu bazı seçenekleri artık masaüstü versiyon olan WhatsApp Web için de kullanıma açtı.
Yeni fotoğraf düzenleme seçenekleri aynen mobil versiyonlarda olduğu gibi çalışıyor. Aşağıdaki fotoğrafta WhatsApp Web'in yeni fotoğraf düzenleme araçlarını görebilirsiniz. WhatsApp Web üzerinden yollayacağınız fotoğraflara emojiler ekleyebilir, çeşitli fontlarda yazılar yazabilir, fotoğrafı kırpıp döndürebilirsiniz.
WhatsApp Web özellikle iş hayatındaki kişiler tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Pandeminin etkisiyle evden çalışan kişilerin büyük bir çoğunluğu iş arkadaşlarıyla iletişime geçmek için WhatsApp Web'i tercih ediyor.