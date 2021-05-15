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Teknoloji WhatsApp verilerim silinecek mi? Sözleşmeyi imzalamadım WhatsApp bilgilerim silinecek mi?
Teknoloji

WhatsApp verilerim silinecek mi? Sözleşmeyi imzalamadım WhatsApp bilgilerim silinecek mi?

Kullanıcıların mahrem bilgilerine göz diken WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı gizli sözleşmesini gelen yoğun tepkiler sonrası 15 Mayıs'a ertelemek zorunda kalmıştı. 15 Mayıs’a kadar WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların durumu ne olacağı da merak ediliyordu. WhatsApp’ın verdiği süre bugün dolacak olması nedeniyle WhatsApp kullanıcıları gizlilik sözleşmesini onaylamazsam hesabım silinir mi? Sözleşmeyi imzalamadım WhatsApp bilgilerim silinecek mi? WhatsApp verilerim silinecek mi? WhatsApp verilerim ne zamana kadar silinecek? soruları halen WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlarca merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:57:00 -
WhatsApp verilerim silinecek mi? Sözleşmeyi imzalamadım WhatsApp bilgilerim silinecek mi?

WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle, Facebook ile hiç olmadığı kadar kapsamlı kişisel veri paylaşımı başlıyor. Üstelik gizlilik sözleşmesi onay süreci kullanıcılara bir dayatma olarak sunuluyor. Kullanıcılara reddetme seçeneği sunulmazken, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar kademeli olarak başlayacak kısıtlamalarla uygulamayı kullanamayacak.

WhatsApp verilerim silinecek mi? 

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. 

Resmi açıklamalara göre kısıtlamalar farklı kullanıcılar için kademeli olarak başlayacak. İlk etapta gizlilik sözleşmesinin onaylanması için tüm kullanıcılara bir bildirim gönderilecek. Ardından bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerinize ulaşamayacaksınız.

Whatsapp, kullanıcılara 120 gün içinde verilerini silmesi için süre tanınacak. Hesapları aktif değil pasif kaldığı takdirde de 120’inci günün sonunda hesap bilgileri silinecek. Whatsapp tarafından toplanan bazı verilerin Facebook ile paylaşılacak olması Türk Hukuk sistemi açısından 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile mevzuata giren “kişisel veri” kavramına işaret ediyor.

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