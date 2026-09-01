Yaşlı kadın 115 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı insanı 115 yaşındaki Kagawa Şigeko, Nara eyaletinde hayatını kaybetti. Kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak uzun yıllar çalışan Kagawa, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda "en yaşlı meşale taşıyıcısı" unvanına sahipti.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Nara eyaletinin Yamato-Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa Şigeko 115 yaşında vefat etti. Kagawa, mayıs 1911'de Nara eyaletinde doğmuştu.

TIBBİ KARİYERİ VE BAŞARILARI

1934'te tıp fakültesinden mezun olan Kagawa, 1937'de Nara'da kendi tıp kliniğini açarak 80'li yaşlarına kadar kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. 1970 yılında Osaka'da düzenlenen Dünya Expo Fuarı'nda tıbbi acil durum görevlisi olarak görev yaptı.

TOKYO 2020'DE EN YAŞLI MEŞALE TAŞIYICISI

2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda "en yaşlı meşale taşıyıcısı" unvanını elde eden Kagawa, temmuz 2025'te gazetecilere yaptığı açıklamada, kaligrafi ile kanji okuma ve yazma yoluyla ellerini ve zihnini eğitmeye devam ettiğini belirtmişti. Uzun ömrünün sırrını ise yıllardır sürdürdüğü yürüme alışkanlığına bağlamıştı.

YENİ EN YAŞLI İNSAN

Kagawa'nın vefatının ardından "Japonya'nın en yaşlı insanı" unvanı, Kyoto eyaletinde yaşayan ve aralık 1911 doğumlu Kişimoto Fuyo'ya geçti.