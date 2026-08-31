Roma sezona iyi başladı! Fenerbahçe’nin rakibi gol olup yağdı
Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak Roma, Serie A’ya fırtına gibi başladı. Başkent ekibi Lecce’yi deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak Roma, Serie A’ya fırtına gibi başladı. Başkent ekibi Lecce’yi deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk rakibi Roma, İstanbul deplasmanı öncesi Serie A'da Lecce ile karşı karşıya geldi.
İtalya Serie A'nın 2. hafta kapanış gününde Roma, Lecce ile deplasmanda karşılaştı. Başkent ekibi Donyell Malen'ın iki, Matias Soule ve Rodrigo Mora'nın birer golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Ligin ilk haftasında da Fiorentina'yı 4 golle mağlup eden Roma, ilk 2 hafta sonunda 6 puan ve +8 averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek doğrudan Devler Ligi bileti alan Roma, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karş karşıya gelecek.
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