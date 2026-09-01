Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aylar süren emeğin ardından tarlalarda başlayan hasat dönemi üreticinin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu yıl bol miktarda düşen yağışlar sayesinde kalitesi katlanan ve rekor rekolte elde edilen ürün, kilosundan 100 TL'ye alıcı buldu. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte harman alanlarında hummalı bir mesaiye başlayan çiftçiler, sezonun hem bereketli hem de oldukça karlı geçtiğini belirtti.