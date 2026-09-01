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Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

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Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aylar süren emeğin ardından tarlalarda başlayan hasat dönemi üreticinin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu yıl bol miktarda düşen yağışlar sayesinde kalitesi katlanan ve rekor rekolte elde edilen ürün, kilosundan 100 TL'ye alıcı buldu. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte harman alanlarında hummalı bir mesaiye başlayan çiftçiler, sezonun hem bereketli hem de oldukça karlı geçtiğini belirtti.

#1
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde üreticilerin aylar önce toprakla buluşturduğu ürünlerde hasat mesaisi başladı. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte uzun süren emek ürüne dönüşürken, bölgedeki üreticilerin yoğun çalışması havadan da görüntülendi.

#2
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Tufanbeyli kırsalında yer alan Pınarlar Mahallesi’nde hasat dönemiyle birlikte tarlalarda hareketlilik yaşanıyor. Bölge çiftçilerinden Mehmet Tokdemir, bu sezon yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirdiği ürünün hasadını biçerdöverlerle gerçekleştirmeye başladı.

#3
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Tarlada çalışan biçerdöverlerden traktör römorklarına aktarılan ürünler, daha sonra harman alanlarına taşınıyor. Bu yılki yağışların üretime büyük katkı sağladığını belirten üretici Mehmet Tokdemir, hem ürün kalitesinden hem de rekolteden memnun olduklarını söyledi.

#4
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Tokdemir, ürünün kilosunun 100 TL’den alıcı bulduğunu belirterek, sezonun üretici açısından yüz güldürdüğünü ifade etti. Mehmet Tokdemir, “Bu yıl yağışların bol olması sebebiyle ürünümüz oldukça bereketli ve kaliteli oldu. Yaklaşık 50 dönüm alanda ekim yapmıştık, şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı” dedi.

#5
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Tarladaki biçerdöver mesaisinin ardından üreticilerin harman alanındaki hummalı çalışması da devam ediyor. Römorklarla getirilen ürünler, geniş brandaların üzerine seriliyor.

#6
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Daha sonra kürek yardımıyla rüzgara karşı savrulan ürünler, içindeki yabancı ve hafif maddelerden ayrıştırılıyor. Temizleme işleminin ardından ürünler kuruması için güneş altında bekletiliyor. Tufanbeyli’nin dağlık coğrafyasıyla iç içe olan geniş tarım arazilerindeki hasat çalışması dron ile görüntülendi. Görüntülerde biçerdöverin tarladaki ilerleyişi, ürünün römorklara boşaltılması ve üreticilerin harman alanındaki kurutma mesaisi yer aldı.

#7
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Toprağın hazırlanmasından ekimine, bakımından harmanlanmasına kadar uzun ve zahmetli bir süreçten geçen ürünler, temizleme ve kurutma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte pazara sunulmaya hazır hale getirilecek.

#8
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde üreticinin yüzünü güldüren ürünün nohut olduğu öğrenildi.

#9
Foto - Rekolte patlaması yaşandı! Kilosu 100 TL’den peynir ekmek gibi kapışılıyor

İlçede başlayan nohut hasadı kapsamında tarlalardan toplanan ürünler, kilosu 100 TL’den alıcı buluyor. Yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçiren üreticiler, hem kalite hem de fiyat açısından hasattan memnun olduklarını belirtiyor.

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