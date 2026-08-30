Konyaspor'da Erzurum mesaisi
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına start verdi.
Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışması ile başladı.
Kocaelispor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada 5’e 2 ve topla oyun ille devam eden antrenman, turnuva maçları ve koşu çalışması ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 1 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.