  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti Siyonistlerin yeni hamlesi deşifre oldu! Kürtler üzerinden çok tehlikeli plan Kahraman gazilerimize tarihi müjde! Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlar için hak arama süreci başladı! 'Barlar Sokağı kapatılsın’ dedi, azgınların hedefi oldu! Hatipoğlu: Devlet akşama kadar sarhoşların peşinde mi gezecek? Feribot faciasında gençlerin ölüm kalım mücadelesi Anne ölüyoruz hakkını helal et Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih... Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gururlandıran açıklama! "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor!" Rumlardan nefret mesajları... Bunlarınki vicdan değil, lağım çukuru: Üzülmeyin! Hepsi Türk’tü… Melih Gökçek’e yönelik iddialarda bulunmuştu! Murat Ağırel savcılığa tanık olarak ifade verdi
Spor İstanbul'a indi! Çorum FK'den olay transfer
Spor

İstanbul'a indi! Çorum FK'den olay transfer

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'a indi! Çorum FK'den olay transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Arca Çorum FK, Kopenhag forması giyen Youssoufa Moukoko ile anlaşmaya vardı. Kulüp kariyeri boyunca toplam 257 karşılaşmada görev yapan yetenekli forvet, 180 gol ve 41 asist kaydederek dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfere imza attı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Alman santrfor ile anlaşma sağladı.

Genç golcü, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı. Kiralık olarak kadroya katılması beklenen oyuncunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

 

Dikkat çeken bir istatistiğe sahip

Borussia Dortmund altyapısında kırdığı gol rekorlarıyla adını duyuran ve Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını elinde bulunduran Moukoko, Kopenhag kariyerinde çıktığı 46 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kulüp kariyeri boyunca toplam 257 karşılaşmada görev yapan yetenekli forvet, 180 gol ve 41 asist kaydederek dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK
Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK

Spor

Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK

Çorum FK yeni transferini açıkladı
Çorum FK yeni transferini açıkladı

Spor

Çorum FK yeni transferini açıkladı

Çorum FK'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı! Kırmızı-siyahlı ekip zafer bayrağını dalgalandırıp yola çıktı!
Çorum FK'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı! Kırmızı-siyahlı ekip zafer bayrağını dalgalandırıp yola çıktı!

Spor

Çorum FK'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı! Kırmızı-siyahlı ekip zafer bayrağını dalgalandırıp yola çıktı!

Beşiktaş'tan Çorum FK'ya gol yağmuru
Beşiktaş'tan Çorum FK'ya gol yağmuru

Spor

Beşiktaş'tan Çorum FK'ya gol yağmuru

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23