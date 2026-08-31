İstanbul'a indi! Çorum FK'den olay transfer

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfere imza attı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Alman santrfor ile anlaşma sağladı.

Genç golcü, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı. Kiralık olarak kadroya katılması beklenen oyuncunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

Dikkat çeken bir istatistiğe sahip

Borussia Dortmund altyapısında kırdığı gol rekorlarıyla adını duyuran ve Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını elinde bulunduran Moukoko, Kopenhag kariyerinde çıktığı 46 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kulüp kariyeri boyunca toplam 257 karşılaşmada görev yapan yetenekli forvet, 180 gol ve 41 asist kaydederek dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.