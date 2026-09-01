  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti Siyonistlerin yeni hamlesi deşifre oldu! Kürtler üzerinden çok tehlikeli plan Kahraman gazilerimize tarihi müjde! Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlar için hak arama süreci başladı! 'Barlar Sokağı kapatılsın’ dedi, azgınların hedefi oldu! Hatipoğlu: Devlet akşama kadar sarhoşların peşinde mi gezecek? Feribot faciasında gençlerin ölüm kalım mücadelesi Anne ölüyoruz hakkını helal et Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih... Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gururlandıran açıklama! "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor!" Rumlardan nefret mesajları... Bunlarınki vicdan değil, lağım çukuru: Üzülmeyin! Hepsi Türk’tü… Melih Gökçek’e yönelik iddialarda bulunmuştu! Murat Ağırel savcılığa tanık olarak ifade verdi
Yerel Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı
Yerel

Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Üsküdar sahilinde yürütülen denetim sırasında alkol tükettiği belirlenen kişilere polis dronuyla uyarı yapıldı. Havadan yapılan “Uzaklaşın, aksi takdirde cezai işlem uygulanacak” anonsunun ardından gruptakiler bölgeden ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dron destekli denetimleri Üsküdar sahilinde devam etti. Bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sahilde alkol tüketen kişileri tespit etti.

Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen polis dronunun hoparlöründen, “Dikkat dikkat, bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.” anonsu yapıldı.

Dronla yapılan uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içinde bulundukları yerden ayrıldı. Denetim ve anons anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
Uygulama, Üsküdar Sahilde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen "Dikkat dikkat bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23