Üsküdar sahilinde polis dronundan alkol uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dron destekli denetimleri Üsküdar sahilinde devam etti. Bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sahilde alkol tüketen kişileri tespit etti.

Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen polis dronunun hoparlöründen, “Dikkat dikkat, bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.” anonsu yapıldı.

Dronla yapılan uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içinde bulundukları yerden ayrıldı. Denetim ve anons anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Uygulama, Üsküdar Sahilde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen "Dikkat dikkat bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.